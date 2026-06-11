El PP de Montilla acusa al equipo de gobierno de usar fotos "trucadas" con IA para "maquillar" la falta de limpieza en la ciudad

El Partido Popular de Montilla ha denunciado la utilización de imágenes "con claros indicios de haber sido retocadas mediante herramientas de inteligencia artificial" en publicaciones difundidas por el PSOE en redes sociales para mostrar "supuestas mejoras" en la limpieza de distintas calles y barrios del municipio.

La portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Montilla, María José Tejada, ha criticado que esas imágenes pretendan trasladar una realidad que, a juicio de su formación, "no se corresponde con la situación que viven muchos vecinos en diferentes zonas de Montilla". En ese sentido, la representante popular señala que "lo que el gobierno socialista intenta vender como una actuación ejemplar no se corresponde con la realidad que muchos vecinos ven cada día".

Los populares hablan de "tomadura de pelo"

Además, Tejada advirtió de que las publicaciones difundidas muestran supuestos "antes y después" de varios puntos del municipio, aunque el resultado final presenta, según sostuvo, "claros indicios de haber sido alterado mediante herramientas de inteligencia artificial. La portavoz popular afirmó que "estamos ante una auténtica tomadura de pelo a los montillanos" y censuró que "en lugar de reconocer el problema y actuar donde hace falta, el PSOE prefiere maquillar la realidad en redes sociales para tapar su mala gestión".

Una imagen del antes y el después de una zona de Montilla compartida en redes sociales que critica el PP. / CÓRDOBA

Por otro lado, la portavoz del PP respondió también al argumento utilizado por el Gobierno socialista durante el último pleno de la Corporación en relación a los baldeos que se llevan a cabo en muchas calles de la zona centro. Al respecto, María José Tejada señaló que "hay muchas zonas de Montilla que no necesitan solo que les pasen por encima con un baldeo, sino una limpieza a fondo, con frotado, medios adecuados y una actuación real sobre la suciedad incrustada".

Críticas a la "doble vara de medir" del PSOE

En ese sentido, Tejada insistió en que "baldear no es limpiar en profundidad" y añadió que "hay manchas, restos y abandono que no desaparecen simplemente limitándose a echar agua por encima para hacerse una foto". Con estas palabras, la portavoz popular situó el debate no solo en la existencia de actuaciones puntuales, sino en la eficacia real de las labores de limpieza que, según defendió, necesitan algunos barrios y calles del municipio.

De igual modo, la representante del Grupo Municipal Popular fue especialmente crítica con lo que calificó como una "doble vara de medir del PSOE". Tejada afirmó que "si esto lo hubiera hecho un Gobierno del Partido Popular, hoy el PSOE estaría pidiendo cabezas: estaría hablando de manipulación, de engaño a los vecinos y de falta de respeto institucional. Pero como la responsable política es la concejala socialista Raquel Casado, parece que todo se queda en una explicación de andar por casa".

Por otro lado, María José Tejada insistió en que esta situación vuelve a demostrar que Montilla necesita "menos propaganda y más planificación". A su juicio, "no estamos ante un hecho aislado, sino ante una forma de gobernar basada en la apariencia, la improvisación y la falta de atención real a los barrios".