¡Lluvia y viento a la vista! Córdoba entra en una 'nueva fase' con el cambio en el pronóstico de la Aemet

Increíble pero cierto. Dos fenómenos atmosféricos cambiarán el panorama en Córdoba y provincia en los próximos días, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), para entrar en una nueva fase climática. El primero, un viento que, en los momentos más intensos de mañana viernes, podría llegar a los 25 kilómetros por hora. Viento cálido, húmedo, que no ayudará a mitigar la sensación de fuerte calor, sino que traerá consigo chorros de aire hirviendo durante la tarde.

El segundo proceso que cambiará el clima de Córdoba es, aunque parezca increíble, la lluvia. En concreto, el próximo domingo hay un 35% de probabilidades de que se produzcan precipitaciones, umbral que se eleva hasta el 55% el lunes. Unas lluvias que sí podrían ayudar a rebajar la sensación de calor, aunque está por ver que finalmente se produzcan, dado que quedan varios días y los pronósticos pueden cambiar.

¿Y mientras tanto? Calor, un fuerte calor que ya se ha sentido en esta pasada madrugada, con unas mínimas que han marcado los 18,6º en la capital y han llevado a muchos cordobeses a dormir con el aire acondicionado enchufado. Y ello después de una tarde en la que se llegó a los 37,9º.

Viento previsto por la Aemet el próximo viernes. / X / @AEMET_Andalucia

Así las cosas, hoy jueves, 11 de junio, tendremos, en Córdoba y provincia, cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad de evolución diurna en Sierra Morena. Temperaturas con pocos cambios. Vientos flojos variables, con intervalos moderados de componente sur por la tarde.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

¿Cuánto calor hará esta tarde en Córdoba y provincia?

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 17º y 37º, en Lucena entre 17º y 32º, en Pozoblanco entre 16º y 35º, y en Priego de Córdoba entre 17º y 33º.

El tiempo este viernes

Mañana viernes, 12 de junio, la Aemet ha decretado el aviso amarillo en la Campiña cordobesa, donde se sitúa la capital, por temperaturas máximas que pueden superar los 39º y alcanzar "localmente" los 40 grados. Hay entre un 40% y un 70% de posibilidades. Habrá, además, cielos poco nubosos, con intervalos de nubes medias y altas. Temperaturas en ascenso o sin cambios. Vientos flojos variables, con intervalos moderados de componente sur.

Mapa de avisos amarillos de la Aemet mañana viernes, 12 de junio. La Campiña cordobesa se encuentra en este umbral. / Aemet

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 18º y 39º, en Lucena entre 18º y 33º, en Pozoblanco entre 18º y 37º, y en Priego de Córdoba entre 17º y 35º.