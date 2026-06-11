La Junta de Andalucía asegura la permanencia de la Formación Profesional Básica de Cocina en el IES Juan de Aréjula de Lucena

La Junta de Andalucía ha garantizado, a través de un comunicado, la permanencia en Lucena del ciclo de Formación Profesional Básica de Cocina, aclarando así de forma "clara y rotunda" un nuevo episodio de incertidumbre e indignación entre la comunidad educativa del IES Juan de Aréjula.

La administración autonómica ha admitido "la preocupación" suscitada entre las familias y docentes afectados y les traslada un mensaje de "tranquilidad y absoluta confianza". Distintas fuentes confirman que este viernes, 12 de junio, aparecerá en la plataforma de la Consejería de Desarrollo Educativo la opción de solicitar matrícula en el primer curso de esta formación alternativa, dirigida a alumnos con necesidades educativas especiales, en el período académico 2026-2027.

Hasta ahora, con el proceso de configuración aún abierto, únicamente figuraban en el sistema oficial el segundo curso y el Programa de Transición a la Vida Adulta y Laboral –nueva opción educativa-, generándose desde el pasado martes un clima de inquietud y temor entre la comunidad educativa.

Ratificación del acuerdo alcanzado en el mes de abril

Después de una reunión mantenida el miércoles en Lucena con la presencia del delegado territorial de Desarrollo Educativo, Diego Copé, y el secretario general de Formación Profesional, Florentino Santos, la Junta ratificó el acuerdo alcanzado a mediados de abril, en plena precampaña electoral, tras una sucesión de movilizaciones y protestas.

Desde la Junta han atribuido este desfase en el portal de matriculación a desajustes en la carga de las enseñanzas a impartir y sostienen que "en ningún momento ha existido una decisión de eliminar esta enseñanza" ni tampoco "de incumplir el compromiso adquirido con las familias y con la comunidad educativa".

Escepticismo en el Ampa de IES Juan de Aréjula

Por parte del Ampa, en una actitud de prudencia y cierto escepticismo, Dolores Martín, la portavoz del colectivo, advierte de que "todo sigue sin estar apoyado por ningún documento oficial ni escrito" y apostilla que "habrá que esperar para comprobarlo". Un día antes, afirmaba Dolores Martín que las familias "se sienten muy mal y desamparadas".

En estos días pasados, el sindicato Ustea incluso demandó la dimisión de Copé por "incumplir" el pacto entablado hace escasos dos meses.

Antes de conocer el comunicado emitido por la Junta, desde el departamento docente, según apuntaba Juan Cabero, exponían una sensación de "enfado y desolación", lamentando un evidente "engaño", ya que "se nos dijo una cosa y se está haciendo otra".

Finalmente, el Ayuntamiento ha manifestado su "satisfacción" por esta última resolución de la Junta, puntualizando que "seguimos defendiendo una oferta educativa estable y adaptada a las necesidades" de Lucena.