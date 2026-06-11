El juez rechaza el recurso del PSOE de Priego contra la creación de una agencia local de turismo y le impone el pago de las costas

El juez ha rechazado el recurso cotencioso-administrativo interpuesto por el portavoz municipal del PSOE de Priego, Antonio Musachs, contra la creación de la agencia local para la dinamización y promoción de los recursos turísticos prieguenses, aprobada en la sesión plenaria del 24 de julio de 2025.

Según ha informado el Partido Popular, la resolución judicial impone de forma expresa el pago de las costas procesales, "propinando un duro varapalo a la estrategia de judicialización sistemática en la que se ha instalado la oposición socialista". Los populares muestran su satisfacción tras conocer "la sentencia nº 135/26 del Tribunal de Instancia de Córdoba" y califican como "inaudito y vergonzoso" que el principal líder de la oposición, que ni siquiera asistió a dicha sesión plenaria, como así certificó el secretario del Ayuntamiento, "pretenda anular en los tribunales un proyecto vital para el desarrollo económico del municipio cuando ni se molestó en acudir a su puesto de trabajo para debatir de cara a los ciudadanos".

El portavoz del grupo municipal del PP, Javier Ibáñez, destaca que la sentencia recuerda que la ley solo permite a los concejales impugnar acuerdos locales si previamente han votado en contra en el seno de la corporación, por lo que, "al no haber acudido al pleno, el recurso del PSOE carecía de todo fundamento legal".

La nota remitida por los populares hace constar que la resolución judicial se muestra sumamente dura con la actitud del portavoz socialista, "llegando a señalar que acudir directamente a la vía jurisdiccional absteniéndose de opinar en el Pleno puede comportar no solo un abuso de derecho sino meta jurídicamente una desconsideración hacia los votantes".

Para los populares, "esta sentencia viene a ratificar la legalidad, la pulcritud y el acierto del proyecto liderado por el alcalde, Juan Ramón Valdivia, para dotar a Priego de una agencia local de turismo moderna y eficiente".

Reacciones del PSOE

Por su parte, el PSOE ha mostrado su discrepancia con la sentencia judicial, defendiendo el derecho de los concejales a fiscalizar la acción del equipo de gobierno. En este sentido, anuncian que están estudiando las acciones que van a seguir contra la creación del ente turístico impulsado por el equipo de gobierno.

Según los socialistas, "la resolución judicial no entra a valorar ninguno de los argumentos de fondo planteados por el PSOE sobre la legalidad, necesidad y procedimiento seguido para la creación de este organismo", añadiendo que esta "se limita a inadmitir el recurso por una cuestión de legitimación, impidiendo así que se analicen aspectos tan relevantes como la ausencia de determinados estudios previos, la motivación de las decisiones adoptadas o las alegaciones presentadas durante la tramitación del expediente".

Para el PSOE, la cuestión de fondo es que el PP decidió crear un nuevo ente turístico con recursos públicos, "sin que hasta la fecha se hayan despejado todas las dudas planteadas por nuestro grupo sobre su necesidad real, su encaje jurídico, su coste económico y su utilidad para la ciudadanía".