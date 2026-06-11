Sucesos
La Guardia Civil investiga a un hombre en Villanueva de Córdoba que tenía 14 pastillas de éxtasis
El instituto armado considera que puede ser el presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas
La Guardia Civil investiga en Villanueva de Córdoba a un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, tras intervenirle 14 comprimidos de éxtasis con un peso aproximado de cinco gramos.
La actuación se llevó a cabo en el casco urbano de la localidad, cuando agentes del puesto de la Guardia Civil de Villanueva de Córdoba prestaban servicio preventivo de Seguridad Ciudadana en las inmediaciones de la estación de autobuses.
Actitud esquiva ante la presencia policial
Durante el servicio, los guardias civiles observaron a una persona joven que, al advertir la presencia policial, trató de evitar el contacto con los agentes cambiando bruscamente de dirección y mostrando una actitud nerviosa, por lo que procedieron a su identificación.
Tras practicarle un cacheo superficial, los agentes localizaron en uno de sus bolsillos 14 comprimidos sin envase médico y de distintas formas y colores.
Resultado positivo en las pruebas
Una vez sometidas a las correspondientes pruebas de identificación, las pastillas resultaron ser éxtasis, con un peso conjunto aproximado de cinco gramos.
Ante estos hechos, la Guardia Civil procedió a investigar a esta persona como presunta autora de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, además de intervenir la sustancia estupefaciente hallada.
Plan en zonas de ocio
La actuación se enmarca en el Plan para la Prevención del Consumo de Drogas en Zonas de Ocio que la Guardia Civil desarrolla de forma permanente para prevenir el consumo y tráfico de sustancias estupefacientes en espacios públicos y zonas de concentración de personas.
Las diligencias instruidas han sido remitidas a la autoridad judicial competente.
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