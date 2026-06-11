La Feria de Turismo de Villanueva del Duque reivindica el potencial de las tradiciones

La Feria de Turismo Rural de Villanueva del Duque ha comenzado en la tarde de este jueves dando paso a un amplio programa festivo que se desarrollará hasta el domingo implicando a los vecinos y "con la localidad vestida de gala y con ilusión de los vecinos, que son protagonistas de estos días", señalaba el alcalde, Miguel Granados.

El regidor, en compañía de distintos representantes institucionales, ha inaugurado la feria, que alcanza su vigésimo primera edición y en la que destacan las rutas teatralizadas que, con salida desde la Plaza Duque de Béjar, llevarán a recorrer durante estos días los distintos rincones típicos de la localidad partiendo hasta el sábado a las 21.30 horas.

Además, se podrá disfrutar del Jardín del Duque, con multitud de plantas y macetas distribuidas por distintos espacios del municipio y con adornos florales elaborados por los propios vecinos.

Autoridades y público asistentes a la inauguración de la feria del Turismo de Villanueva del Duque. / Rafa Sánchez

Miguel Granados ha puesto de relieve "el potencial de nuestras tradiciones y de mostrar nuestra historia, que, con el matiz festivo, atrae a numerosos visitantes cada año y repercute en la economía local", a la vez que invita a visitar la localidad estos días, "donde la tradición, la naturaleza y nuestra identidad rural vuelven a ser las grandes protagonistas".

Ruta teatralizada y una gran huevada

Tras la inauguración y una exhibición de extracción de aceites esenciales con alambique se inicia la primera ruta teatralizada para dar paso por la noche a una gran huevada, que estará amenizada con una actuación musical.

Estos días se pueden visitar exposiciones temáticas como la de fotos de la dehesa de Álvaro de la Rosa, de un patio cordobés en la calle Olivo, de juguetes antiguos en Huerto Simeón, sobre la estación del Soldado en calle Generales Carvajal, de tallas románicas en el museo parroquial o de la antigua molina.

Mercado, ruta de la tapa y una gran verbena el sábado

No faltará a su cita el mercado artesanal, un encuentro de mulos y burros, la ruta de la tapa o la gran verbena tradicional en la noche del sábado.

Los alumnos del colegio Maestro Rogelio Fernández también se han involucrado con yincanas y juegos.

Recorrer Villanueva del Duque estos días significa toparse con exposiciones al aire libre, con preciosos rincones, con talleres de lo más variado o ambientadores artesanales o comidas del mundo, con degustaciones y actuaciones musicales.