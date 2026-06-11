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La Diputación de Córdoba colabora en un encuentro para fomentar el emprendimiento de personas con discapacidad en Córdoba

La cita, organizada por Inserta Empleo con apoyo de la Junta y la institución provincial, se celebrará el 29 de junio y busca reforzar la cultura emprendedora inclusiva

La Diputación de Córdoba colabora en un encuentro para fomentar el emprendimiento de personas con discapacidad en Córdoba.

La Diputación de Córdoba colabora en un encuentro para fomentar el emprendimiento de personas con discapacidad en Córdoba. / CÓRDOBA

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Diario CÓRDOBA

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Córdoba

La Diputación de Córdoba colabora con Inserta Empleo, entidad de la Fundación ONCE, y con la Junta de Andalucía en la organización del ‘Encuentro para el impulso del Emprendimiento Sostenible en Córdoba’, una jornada que se celebrará el próximo 29 de junio en el hotel Córdoba Center con el objetivo de impulsar el trabajo por cuenta propia entre las personas con discapacidad y fortalecer la cultura emprendedora en la provincia.

La iniciativa será la primera de este ciclo que se desarrollará en Andalucía y que, tras su paso por Córdoba, continuará por Jerez, Huelva, Almería, Málaga, Granada, Jaén y Sevilla. El encuentro pretende visibilizar experiencias de éxito, compartir herramientas prácticas y ofrecer orientación técnica para ayudar a transformar ideas de negocio en proyectos viables y sostenibles.

Un ecosistema emprendedor más inclusivo

La delegada de Derechos Sociales de la Diputación, Irene Aguilera, ha subrayado la importancia de crear espacios que permitan a las personas con discapacidad conocer opciones reales de emprendimiento y acceder a referencias cercanas de quienes ya han recorrido ese camino.

La Diputación de Córdoba colabora en un encuentro para fomentar el emprendimiento de personas con discapacidad en Córdoba.

La Diputación de Córdoba colabora en un encuentro para fomentar el emprendimiento de personas con discapacidad en Córdoba. / CÓRDOBA

En la presentación del encuentro, los representantes institucionales han coincidido en la necesidad de eliminar barreras sociales y culturales, así como de consolidar una red de apoyo que incluya formación, asesoramiento en planes de viabilidad y acceso a fórmulas de financiación.

Formación, innovación y financiación

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta en Córdoba, Diego Copé, ha defendido que el impulso al emprendimiento debe formar parte también de una cultura inclusiva y sostenible.

Por su parte, el director de Inserta Empleo en Andalucía, Ceuta y Melilla, Francisco López Aguado, ha explicado que estos encuentros buscan favorecer la inserción laboral por cuenta propia de las personas con discapacidad y fomentar la creación y desarrollo de sus propios negocios.

La jornada, cofinanciada por la Unión Europea y diseñada con un enfoque divulgativo y participativo, abordará contenidos relacionados con la innovación, la creatividad, la comunicación y las distintas vías de financiación de proyectos emprendedores.

Radiografía del emprendimiento en la provincia

Además, las personas asistentes podrán conocer de primera mano la situación del emprendimiento en la provincia, los posibles nichos de oportunidad y los programas que desarrollan los principales agentes públicos y privados del ecosistema emprendedor cordobés.

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Con esta cita, la Diputación, Inserta Empleo y la Junta apuestan por reforzar un modelo de emprendimiento basado en la inclusión real y en la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad.

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