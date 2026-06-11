El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, ha acogido este jueves un taller de trabajo centrado en cómo favorecer el contacto y el intercambio de saberes entre mujeres de distintas generaciones que viven en el medio rural. La iniciativa forma parte del proyecto ‘Mujeres con raíz’, que se desarrolla en Palma del Río y que busca reforzar las oportunidades sociales y laborales de las mujeres en estos entornos.

La jornada se integra en el ciclo de reflexión ‘La sostenibilidad de los espacios rurales’, promovido por la Fundación La Caixa, y ha reunido a representantes institucionales, entidades sociales, personal técnico y otros agentes del territorio para analizar retos y oportunidades ligados a la participación de mujeres y jóvenes en el ámbito rural.

Un proyecto con impacto en Palma del Río

La delegada de Igualdad, Cooperación al Desarrollo, Consumo y Participación Ciudadana de la Diputación, Auxiliadora Moreno, ha destacado que la provincia ha sido elegida por la Fundación La Caixa para acoger esta reunión de trabajo dentro del programa ‘Mujeres con raíz’, una iniciativa que se desarrolla en Palma del Río con la colaboración de Fundecor y de la propia institución provincial.

La Diputación de Córdoba acoge un taller para impulsar el intercambio de experiencias entre mujeres rurales de distintas generaciones. / CÓRDOBA

Moreno ha subrayado que el proyecto pone el foco en el medio rural y, especialmente, en las actividades intergeneracionales dirigidas a las mujeres, y ha valorado de forma positiva el impacto que está teniendo en el municipio palmeño.

Córdoba, en una conversación nacional

La directora de Fundecor, María Ángeles Mellado, ha señalado que este proyecto sitúa a Córdoba en una posición destacada dentro de una conversación de alcance nacional sobre la sostenibilidad del medio rural y el papel que desempeñan en ella las mujeres y la juventud.

Mellado ha recordado además que el programa se estructura en varias líneas de actuación, entre ellas una dedicada al fomento del emprendimiento juvenil, otra orientada a las mujeres emprendedoras y empresarias para reforzar sus competencias profesionales con el apoyo de la Universidad de Córdoba, y una tercera dirigida a colectivos vulnerables, en colaboración con el Instituto Andaluz de la Mujer.

Reto demográfico e igualdad

La alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, ha subrayado la importancia de desarrollar este proyecto en su municipio y ha defendido que el reto demográfico no puede abordarse sin incorporar la igualdad, la juventud y la experiencia de las personas mayores.

Por su parte, la vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social de la Universidad de Córdoba, Sara Pinzi, ha incidido en la necesidad de acercar la universidad a la provincia y al medio rural, y ha puesto en valor el enfoque intergeneracional del programa.

El objetivo de ‘Mujeres con raíz’ es contribuir a frenar el despoblamiento rural, impulsar el emprendimiento y generar nuevas oportunidades laborales y sociales en el territorio, poniendo el foco en el talento femenino de los pueblos.