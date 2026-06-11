Codimar pone la primera piedra de su nueva sede junto a la A-318 en Puente Genil, que estará plenamente operativa en 2029

La empresa pontanesa Codimar ha puesto este jueves la primera piedra de las obras de sus nuevas instalaciones, una gran sede que se ubicará junto a la carretera autonómica A-318, y que se prevé que esté plenamente operativa durante el primer trimestre de 2029. El acto ha contado con una amplia representación del tejido empresarial e industrial local, además de numerosos representantes institucionales, encabezados por el alcalde, Sergio Velasco, y el delegado territorial de Economía de la Junta, Agustín López.

En su intervención, el director general de Codimar, José Damián Fernández, señaló que "hoy colocamos los cimientos de nuestra historia", una trayectoria de 31 años “que nos ha permitido crecer y consolidarnos como referentes en la fabricación de rodillos y transportadores".

Fernández explicó que la futura nueva sede de Codimar se levantará sobre una superficie de 54.000 metros cuadrados, en una zona constructiva de 10.000 metros cuadrados, con una inversión que rondará los diez millones de euros. "Tenemos un compromiso con el desarrollo industrial y social de Puente Genil para afrontar los retos de la industria 4.0, y estas futuras instalaciones responderán al objetivo de fabricar mejor, con más rapidez y de una forma más sostenible".

Damián Fernández deposita la primera palada de tierra en el lugar sobre el que se levantarán las nuevas instalaciones de Codimar. / V. Requena

Damián Fernández puso de manifiesto que la empresa ha ido incrementando su facturación de manera paulatina en los últimos años, algo en consonancia con su expansión mundial, y es que Codimar, a día de hoy, está presente de manera directa en 36 países y varios continentes. "Con esta planta incrementaremos nuestra capacidad productiva y nuestra eficiencia para reducir los plazos de entrega a nuestros clientes".

El reto es alcanzar los 27 millones de facturación en 2030

En el aval de Codimar está una gestión que le ha permitido incrementar su volumen de negocio en un 472% en apenas 15 años. "Hemos pasado de facturar unos 3,5 millones de euros, a 20 millones de euros, y nuestro reto es llegar a los 27 millones de euros en 2030", afirmó Fernández, agregando que la idea es “apostar por la innovación, la competitividad y la generación de oportunidades, todo ello atrayendo talento, mejorando nuestra presencia en los mercados y aplicando la máxima de cuidar a los empleados porque ellos cuidarán a los clientes”. De hecho, Codimar, que en 2015 sólo tenía 40 trabajadores en plantilla, ahora tiene 167, y pretende superar los 200 en 2030.

“Me siento muy orgulloso del equipo humano que forma parte de Codimar y de su sentido de pertenencia, ya que sin ellos, esto no hubiera sido posible", aseguró el director general de la empresa, avanzando que la nueva planta ha sido diseñada bajo criterios de eficiencia energética, optimizando recursos y avanzando hacia un modelo industrial más sostenible.

Así será la nueva fábrica de Codimar

Las nuevas instalaciones contarán con una nave de 6.000 metros cuadrados dedicada a la fabricación de rodillos, otra de 2.500 metros cuadrados para la fabricación de transportadores, y una zona de almacén general que se complementará con las oficinas centrales, todo ello estableciendo viales de circulación y espacios verdes adecuados para el confort de los trabajadores, como detalló el director técnico del proyecto, Santiago Gil León.

Un momento del acto celebrado en lo que será la nueva fábrica de Codimar en Puente Genil. / V. Requena

En el apartado de intervenciones, el presidente de la Asociación de Empresarios de Puente Genil (Asojem), Manuel Martos, dijo que "es una empresa que crea empleo y riqueza en su tierra, y nosotros estamos orgullosísimos de que Damián fuese en su día uno de los fundadores y primeros presidentes de Asojem, un compromiso que se mantiene". Por su parte, Antonio Díaz, presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), destacó el carácter de "empresa familiar" de Codimar, valorando que se trata de una firma que "innova y piensa en grande".

También Agustín López, delegado territorial de Economía de la Junta, destacó que el sector donde se enmarca la actividad de Codimar "está en plena expansión", y eso hace que "este proyecto sea muy serio y esté muy bien armado", lo que también ha permitido la colaboración de la Junta a través de la Agencia Trade.

Por último, el alcalde de Puente Genil, Sergio Velasco, felicitó a la empresa por la puesta en marcha de un proyecto "lleno de ilusión y de esperanza" en un emplazamiento geográfico donde va a tener una gran visibilidad. "Este espacio será un gran centro de innovación y un polo de desarrollo para una empresa que también tiene un compromiso social con el municipio, algo que demuestra en su vertiente de patrocinio deportivo y cultural", dijo el alcalde.