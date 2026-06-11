Castro del Río renueva su oferta turística con rutas temáticas, folletos interactivos y nuevos espacios culturales

El Ayuntamiento de Castro del Río ha presentado este jueves, en la entrada del Pósito Municipal, el proyecto dinamización turística del municipio, un conjunto de actuaciones orientadas a mejorar la promoción, la información y la atención turística del destino, así como a modernizar y hacer más accesibles los recursos con los que ya cuenta el municipio.

En la presentación participaron la concejala de Cultura, Ana Rosa Ruz; la guía oficial de turismo, Ana Millán, y el técnico de turismo del Ayuntamiento, Antonio Morales, quienes detallaron las líneas de actuación del proyecto.

Los atractivos turísticos de Castro del Río

Durante el acto se subrayó la idea de fondo que vertebra la iniciativa: los canales de información turística adecuados y accesibles no son un gasto, sino una inversión en el desarrollo y la dinamización local. Castro del Río dispone hoy de un amplio catálogo de atractivos —el barrio histórico de la Villa y sus visitas guiadas y tematizadas en torno a la figura de Miguel de Cervantes, el Certamen Gastronómico del Bacalao, la artesanía de la marca Ars Olea y la Feria de Artesanía, o la presencia del Camino Mozárabe de Santiago y su albergue—, y este proyecto busca acompañar esa demanda creciente con herramientas modernas, útiles y cercanas.

Folletos promocionales de Castro del Río. / CÓRDOBA

Una gran renovación del concepto de visita turística

Entre las principales líneas de actuación que se han dado a conocer figura el nuevo diseño de folletos y paneles informativos, que se convierten en un elemento lúdico e interactivo "que no solo informe, sino que sorprenda y genere una experiencia que invite a conservarlo como recuerdo". En paralelo, se rediseñan los paneles del barrio histórico mediante la actualización de sus contenidos y la mejora de la accesibilidad, con un contraste visual elevado y una disposición ergonómica que facilite la lectura.

Por otra parte, se revaloriza la figura del guía local como narrador, mediador y embajador del territorio, organizando un calendario de visitas tematizadas y adaptadas a distintos públicos —familias, escolares, personas mayores y visitantes individuales—.

Pensando en las redes sociales, se instalará un tótem para selfies en un lugar que no se ha desvelado pero que tendrá una "alta carga simbólica o escénica". Este tótem va acompañado de un código QR de acceso a la información turística y a las redes sociales para fomentar "la difusión espontánea del destino".

Tótem instalado junto al Castillo de Castro del Río con información turística. / CÓRDOBA

Con estas actuaciones, iniciadas durante 2025 y que culminan ahora, el Ayuntamiento de Castro del Río aspira a fortalecer la imagen de marca del destino como un "lugar accesible, cuidado y humano". Hasta ahora, se ha conseguido aumentar las visitas familiares o grupos de amigos, la duración media de la estancia y el gasto por visitante, y se aspira a consolidar un modelo de turismo más sostenible, experiencial y participativo, con mayor implicación del tejido social y empresarial local.

El museo dedicado a Cervantes y la reapertura del Castillo

La concejala de Cultura, Ana Rosa Ruz, ha destacado que "en los próximos meses la reapertura del Castillo tras las últimas actuaciones permitirá una vista a todo el monumento, el centro asociado a la Academia Cervantina en el Pósito Municipal mostrará un espacio cultural dinámico con una exposición bibliográfica permanente que, unido a la apertura de la Sala Cristóbal M. Toledo, hacen del Pósito un espacio cultural único en la provincia de Córdoba".

El proyecto se ejecuta gracias a una ayuda del Patronato Provincial de Turismo, dependiente de la Diputación de Córdoba, dentro de la convocatoria de subvenciones destinadas a municipios y entidades locales autónomas de la provincia de Córdoba para el año 2025.