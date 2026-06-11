Cabra ofrecerá cinco pisos de alquiler social por 250 euros para parejas y personas solas

El Ayuntamiento de Cabra y la Fundación Vimpyca pondrán a disposición de la ciudadanía cinco apartamentos en régimen de alquiler social dirigidos principalmente a personas solas o parejas que necesiten una alternativa habitacional asequible. Las viviendas, ubicadas en una promoción residencial situada en la zona superior de la Ciudad de los Niños (PAU-R2), tendrán una renta mensual de 250 euros, cantidad que ascenderá a 300 euros en caso de incluir trastero y plaza de garaje.

La iniciativa ha quedado formalizada este jueves 11 de junio mediante la firma de un convenio de colaboración entre el alcalde de Cabra, Fernando Priego, y el gerente de la Fundación Vimpyca, Luis Sánchez. El acuerdo permitirá ampliar la oferta de vivienda protegida en el municipio y facilitar el acceso a un alojamiento a personas que cumplan los requisitos establecidos.

Así son los apartamentos que se pondrán en alquiler

Los apartamentos proceden de la transformación de antiguos locales comerciales en viviendas y cuentan con una superficie aproximada de 48 metros cuadrados útiles, una habitación y equipamiento completo de mobiliario. Según se ha destacado durante la presentación, se trata de inmuebles recientemente acondicionados para su incorporación al mercado de alquiler social.

Para optar a una de estas viviendas será necesario estar inscrito en el Registro de Demandantes de Vivienda y acreditar unos ingresos mínimos equivalentes a una vez el Iprem anual, al tratarse de inmuebles de carácter social y protegido.

Luis Sánchez y Fernando Priego firman el convenio sobre vivienda. / Moreno

El procedimiento de acceso se gestionará inicialmente a través del Ayuntamiento. Las personas interesadas podrán facilitar sus datos en la Secretaría de Alcaldía, desde donde se remitirán a la Fundación Vimpyca para la realización de entrevistas y la posterior formalización de los contratos de arrendamiento.

Una sexta vivienda será para situaciones de emergencia habitacional

Además de los cinco apartamentos destinados al alquiler social, el convenio contempla la cesión de una sexta vivienda al Ayuntamiento para atender posibles situaciones de emergencia habitacional. Este inmueble quedará reservado para realojos urgentes derivados de catástrofes u otras circunstancias excepcionales que requieran una respuesta inmediata por parte de la administración local.

Durante el acto de firma, Fernando Priego calificó la jornada como "un día importante y feliz para la ciudad" y agradeció a la Fundación Vimpyca la colaboración mantenida durante los últimos meses para hacer posible el proyecto. El regidor subrayó que la medida forma parte de la estrategia municipal para facilitar el acceso a la vivienda y dar respuesta a una de las principales preocupaciones sociales actuales.

Ha habido que modificar las ordenanzas urbanísticas

El alcalde destacó igualmente que la iniciativa ha sido posible gracias a la modificación de las ordenanzas urbanísticas impulsada por el Consistorio, que permitió el cambio de uso de locales comerciales a viviendas. "Sin esa modificación no se podría haber hecho", señaló.

Por su parte, Luis Sánchez explicó que la Fundación Vimpyca construyó años atrás el edificio donde se ubican los apartamentos y que la pérdida de funcionalidad comercial de los locales llevó a estudiar alternativas para su aprovechamiento. A raíz de la propuesta municipal, la entidad decidió transformarlos en viviendas, adecuarlas y amueblarlas para destinarlas al alquiler social.