Baena presentará alegaciones contra la autorización ambiental de la planta de biogás y anuncia un plan especial para regular las renovables en suelo rústico

La alcaldesa de Baena, María Jesús Serrano, ha anunciado que el Ayuntamiento presentará alegaciones y oposición formal a la autorización ambiental integrada (AAI) de la planta de biogás proyectada en el término municipal, una decisión que, según ha explicado, se fundamentará en informes técnicos y jurídicos elaborados por los servicios municipales para defender los intereses de la localidad.

La regidora ha subrayado que, a día de hoy, no existe ninguna licencia municipal de obra ni de actividad concedida para el proyecto y recordó que la competencia para otorgar o denegar la autorización ambiental corresponde exclusivamente a la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, así como del informe de incidencia territorial que debe emitir la administración autonómica. "No podemos generar confusión. La autorización ambiental no la concede el Ayuntamiento, sino la Junta de Andalucía. Sin embargo, eso no significa que miremos hacia otro lado. Desde el primer momento hemos estado estudiando el expediente con rigor y trabajando para defender los intereses de Baena", ha afirmado.

Alegaciones por olores, tráfico pesado y afección al entorno

María Jesús Serrano ha explicado que las alegaciones municipales pondrán el foco en aspectos que generan preocupación social y que han sido detectados en el análisis técnico del expediente. Entre ellos ha citado los posibles problemas de olores, el incremento del tráfico pesado asociado a la actividad, la gestión de residuos, la ubicación elegida para la instalación, el impacto paisajístico y las garantías ambientales exigibles a una infraestructura de estas características.

"Pedimos más garantías porque entendemos que proyectos de esta magnitud requieren el máximo nivel de exigencia, control y evaluación antes de adoptar cualquier decisión", ha señalado.

La alcaldesa ha insistido además en que, incluso en el supuesto de que la Junta de Andalucía otorgara una resolución favorable a la autorización ambiental y al informe de incidencia territorial, el Ayuntamiento seguirá conservando sus competencias urbanísticas y no adoptará ninguna decisión sin los correspondientes informes técnicos y jurídicos. "Ninguna decisión municipal se tomará sin todas las garantías y sin escuchar previamente a la ciudadanía y a los sectores afectados", ha remarcado.

Un plan especial para ordenar las energías renovables en suelo rústico

Como principal novedad, la alcaldesa ha anunciado el inicio de los trabajos para la elaboración de un Plan Especial de Regulación de Energías Renovables en Suelo Rústico, una herramienta urbanística que permitirá ordenar la implantación de este tipo de instalaciones en el término municipal.

Según ha explicado, el objetivo es evitar que el municipio tenga que reaccionar caso por caso ante futuros proyectos y establecer criterios claros sobre qué zonas pueden ser adecuadas para albergar instalaciones energéticas y cuáles deben quedar protegidas por razones ambientales, paisajísticas, territoriales o de proximidad a los núcleos de población.

"Queremos planificar el futuro de Baena con seguridad jurídica tanto para los vecinos como para cualquier iniciativa empresarial, garantizando siempre la protección de nuestro entorno, nuestra agricultura y nuestra calidad de vida", ha manifestado.

El documento se elaborará mediante un proceso de participación ciudadana abierto a vecinos, organizaciones agrarias, colectivos ecologistas, empresarios y cualquier persona interesada. Para ello, el Ayuntamiento ha habilitado un portal web específico donde se recogerán propuestas, sugerencias y aportaciones durante la fase inicial de redacción.

Apoyo a la participación ciudadana

Serrano ha defendido la importancia de la participación pública en este debate y ha mostrado su respeto a las movilizaciones y acciones impulsadas por vecinos y colectivos.

"Informarse es necesario, participar es positivo y presentar alegaciones es un derecho. Animo a todos los ciudadanos, asociaciones y organizaciones a que presenten las alegaciones que consideren oportunas durante el periodo de exposición pública", ha señalado.

La alcaldesa ha recordado que el plazo para formular alegaciones ante la Junta de Andalucía permanecerá abierto hasta el próximo 7 de julio y ha apelado a la "responsabilidad institucional y ciudadana" para abordar el debate "desde el rigor y el respeto" a los procedimientos administrativos.

Defensa del interés general de Baena

Durante la comparecencia, María Jesús Serrano ha defendido la actuación municipal desde que la empresa promotora presentó simultáneamente el proyecto de actuación urbanística en el Ayuntamiento y la solicitud de autorización ambiental ante la Junta de Andalucía.

Según ha explicado, el Consistorio garantizó la máxima transparencia durante la tramitación, ampliando incluso los periodos de exposición pública y facilitando el acceso a la documentación para cualquier persona interesada. Asimismo, ha recordado que el expediente municipal permanece suspendido hasta que la administración autonómica resuelva la autorización ambiental integrada y el informe de incidencia territorial.