Las asociaciones sociosanitarias de Cabra estrenan sedes para reforzar su labor de apoyo a cientos de vecinos

Las asociaciones sanitarias y sociosanitarias de Cabra disponen desde este jueves de nuevas sedes municipales donde podrán desarrollar su actividad diaria, atender a usuarios, celebrar reuniones y almacenar documentación y material. El Ayuntamiento ha habilitado estos espacios en el Hotel de Empresas, ubicado en el polígono industrial Vado Hermoso, dando respuesta a una demanda histórica de varios colectivos de la localidad.

El alcalde, Fernando Priego, acompañado por la delegada municipal de Sanidad, Rosi Lama, ha inaugurado las dependencias durante un acto en el que también se ha formalizado la cesión de los espacios a la Asociación de Laringectomizados y Limitados de la Voz, la Asociación de Alcohólicos Liberados (Alica), la Asociación Egabrense de Fibromialgia y Dolor Crónico (Asefidoc) y Cruz Roja Española. Además, una quinta sede se encuentra en proceso de adjudicación para la Asociación Prolactancia Vínculo Materno.

Durante la inauguración, Priego ha calificado la jornada como "muy especial para la ciudad de Cabra, para el Ayuntamiento y para las asociaciones sociosanitarias", destacando la labor que estos colectivos desarrollan durante todo el año. El regidor ha señalado que las asociaciones venían reclamando desde hace tiempo unas instalaciones propias que les permitieran trabajar en mejores condiciones.

Las dependencias llevaban tiempo sin uso continuado

El alcalde ha explicado que la iniciativa ha sido posible gracias a la colaboración entre distintas delegaciones municipales, especialmente las de Sanidad y Desarrollo Económico, que detectaron la posibilidad de recuperar para este fin unas dependencias municipales que llevaban tiempo sin un uso continuado. En este sentido, ha recordado que el Hotel de Empresas ya había sido objeto de una actuación de mejora a través del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) y que posteriormente se ha realizado una nueva adaptación para convertir sus instalaciones en despachos funcionales para el tejido asociativo.

El alcalde comparece en las nuevas dependencias habilitadas en el Hotel de Empresas de Cabra para colectivos sociosanitarios. / Moreno

Priego ha agradecido la disposición de las asociaciones para instalarse en estas dependencias, pese a encontrarse alejadas del casco urbano, al tratarse del recurso municipal disponible en la actualidad. "Lo único que hace el Ayuntamiento es colaborar mínimamente con el gran trabajo que realizáis durante todo el año", ha manifestado dirigiéndose a los representantes de los colectivos presentes.

Además de los despachos individuales, el edificio incorpora una sala polivalente destinada a formación y reuniones que podrá utilizarse para talleres, encuentros, actividades informativas o iniciativas compartidas que requieran una mayor capacidad.

El Ayuntamiento habilitará nuevos espacios para colectivos

El objetivo, según ha indicado el alcalde, es que la ciudadanía conozca mejor la existencia y el trabajo que desarrollan estas asociaciones y pueda localizarlas con facilidad cuando necesite recurrir a sus servicios.

De cara al futuro, el regidor ha avanzado que el Consistorio continúa trabajando para habilitar nuevos espacios asociativos más accesibles y cercanos al centro urbano. En este sentido, ha recordado que los fondos europeos conseguidos por el Consistorio contemplan actuaciones en la estación de autobuses que permitirán, en los próximos años, adaptar o construir una segunda planta para albergar nuevas sedes destinadas al movimiento asociativo local.

Por último, Priego ha querido reconocer el carácter altruista de la labor que realizan estas entidades, integradas por personas que dedican su tiempo y esfuerzo a ayudar a quienes más lo necesitan. "Qué menos que el Ayuntamiento haya podido ofrecerles este espacio para que puedan seguir cumpliendo con su tarea", ha concluido.