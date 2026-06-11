Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Selectividad en CórdobaMejores notas en CórdobaNotas de SelectividadComienza Parlamento andaluzJesús AguirreCordobeses del añoCesión de CaballerizasMultimedia | Mundial de fútbol 2026ExhumacionesJardines del AlcázarVPOCórdoba Ecuestre'Caminito del Rey'El tiempo5 mejores restaurantesPiscina natural más grandeJuicio Carlos GonzálezEmpleo en la DiputaciónCampos del NaranjoCentros de saludEmancipación juvenilAgenda del finde
instagramlinkedin

Sorteos

Aguilar de la Frontera se suma a una lluvia de premios de la Lotería Nacional

El número agraciado se ha vendido en la administración de la calle Carmen y ha estado muy repartido por toda España

Administración de Aguilar de la Frontera donde se ha vendido el segundo premio de la Lotería Nacional.

Administración de Aguilar de la Frontera donde se ha vendido el segundo premio de la Lotería Nacional. / CÓRDOBA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

La suerte ha vuelto a sonreír a la provincia de Córdoba. El segundo premio del sorteo de la Lotería Nacional celebrado este jueves 11 de junio, dotado con 6.000 euros al décimo, ha sido consignado en Aguilar de la Frontera, donde se ha vendido en la administración situada en el número 22 de la calle Carmen.

El premio ha estado muy repartido por distintos puntos del país. Además de en la localidad cordobesa, el número agraciado se ha vendido en municipios de Barcelona, Santa Cruz de Tenerife, Málaga, Albacete, Ávila, Cádiz, Ciudad Real, Huelva y Valencia, entre otras provincias.

Noticias relacionadas

Un primer premio muy cerca

Por su parte, el primer premio ha recaído únicamente en San Juan de Aznalfarache (Sevilla), donde se ha vendido el número agraciado con 30.000 euros al décimo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Este es el pueblo más fresco de Córdoba en verano: el refugio serrano donde el calor da una tregua
  2. Muere un joven de Posadas de 25 años y otros dos resultan heridos en un accidente de tráfico en la A-445 en La Carlota
  3. Antonio Blanco y Paola Melgar, hija del ex del Córdoba CF Miguel Melgar, se dan el «sí, quiero» ante el patrón de Montalbán y lo celebran en Écija
  4. Fallece Juan Medina Molina, la sonrisa eterna y el compromiso de Pedro Abad, a los 50 años de edad
  5. La nueva receta de Fuente Obejuna frente a la despoblación: 'No necesitamos vivienda nueva sino reformar la que hay
  6. Indignación y rechazo en Priego de Córdoba por la entrada a la Fuente del Rey, protegida como BIC, de una concentración motera
  7. ¿Y ahora qué? Las plantas de biogás de Córdoba, entre el apoyo de la Junta y el Estado y el rechazo de los ayuntamientos
  8. Comienzan los trabajos de excavación para la restauración de la Torre del Reloj de la antigua alcazaba de Iznájar

Aguilar de la Frontera se suma a una lluvia de premios de la Lotería Nacional

Aguilar de la Frontera se suma a una lluvia de premios de la Lotería Nacional

Cooperativas Agroalimentarias de Córdoba destaca la fortaleza del sector, con 2.309 millones de facturación en 2025

Cooperativas Agroalimentarias de Córdoba destaca la fortaleza del sector, con 2.309 millones de facturación en 2025

La Feria de Turismo de Villanueva del Duque reivindica el potencial de las tradiciones

La Feria de Turismo de Villanueva del Duque reivindica el potencial de las tradiciones

Los vecinos de una calle de Palma del Río denuncian obras interminables y problemas de insalubridad

Los vecinos de una calle de Palma del Río denuncian obras interminables y problemas de insalubridad

La Diputación de Córdoba convoca 19 puestos de trabajo de auxiliar administrativo: requisitos, plazos y temario

La Diputación de Córdoba convoca 19 puestos de trabajo de auxiliar administrativo: requisitos, plazos y temario

La Guardia Civil investiga a un hombre en Villanueva de Córdoba que tenía 14 pastillas de éxtasis

La Diputación acoge un taller para impulsar el intercambio de experiencias entre mujeres rurales de distintas generaciones

La Diputación colabora en un encuentro para fomentar el emprendimiento de personas con discapacidad en Córdoba

Tracking Pixel Contents