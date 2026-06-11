Sorteos
Aguilar de la Frontera se suma a una lluvia de premios de la Lotería Nacional
El número agraciado se ha vendido en la administración de la calle Carmen y ha estado muy repartido por toda España
La suerte ha vuelto a sonreír a la provincia de Córdoba. El segundo premio del sorteo de la Lotería Nacional celebrado este jueves 11 de junio, dotado con 6.000 euros al décimo, ha sido consignado en Aguilar de la Frontera, donde se ha vendido en la administración situada en el número 22 de la calle Carmen.
El premio ha estado muy repartido por distintos puntos del país. Además de en la localidad cordobesa, el número agraciado se ha vendido en municipios de Barcelona, Santa Cruz de Tenerife, Málaga, Albacete, Ávila, Cádiz, Ciudad Real, Huelva y Valencia, entre otras provincias.
Un primer premio muy cerca
Por su parte, el primer premio ha recaído únicamente en San Juan de Aznalfarache (Sevilla), donde se ha vendido el número agraciado con 30.000 euros al décimo.
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