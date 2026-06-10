Villanueva de Córdoba recibe casi 3,2 millones de euros para paliar los daños de las borrascas

El Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba ha conseguido ayudas extraordinarias por valor de casi 3,2 millones euros procedentes de la Junta de Andalucía y del Gobierno de España para reparar los daños ocasionados por el tren de borrascas que afectó al municipio entre finales de 2025 y principios de 2026-

Así lo ha explicado el alcalde, Isaac Reyes, que destacó que la cuantía permitirá acometer actuaciones de gran alcance en infraestructuras urbanas y rurales, destacando especialmente los 1,6 millones de euros concedidos por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para desarrollar un ambicioso plan de asfaltado extraordinario.

El regidor local detalló que las ayudas contribuirán a asfaltar todo el polígono cárnico con una inversión de 400.000 euros, dos terceras partes de la barriada de María Auxiliadora, con 250.000 euros, y al arreglo de una decena de caminos rurales, donde se invertirán 600.000 euros.

Las inversiones contemplan además la reparación de caminos rurales, infraestructuras hidráulicas, la reconstrucción del muro de contención de la calle Bermejuela y la compensación de gastos extraordinarios derivados de la emergencia.

Las borrascas afectaron a 11 zonas del casco urbano

Reyes indicó que "gracias al trabajo realizado por los servicios municipales y al seguimiento constante de los expedientes, el Consistorio ha logrado captar estos 3,2 millones que permitirán recuperar infraestructuras esenciales, reforzar la seguridad y mejorar la calidad de vida de los vecinos".

En cuanto al plan de asfaltado, "permitirá actuar sobre vías que resultaron especialmente afectadas por los episodios" y "equivale a 20 años de actuaciones de esta naturaleza, con repercusión en 11 zonas del casco urbano".