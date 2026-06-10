Puente Genil celebra este viernes su 'Festival de compras'

Organizado por la Asociación de Comercio en colaboración con el Ayuntamiento, este viernes 12 de junio se celebrará en Puente Genil el Festival de Compras de Puente Genil, evento concebido como un gran día para disfrutar de los establecimientos comerciales del municipio, muchos de los cuales -en torno a medio centenar- dinamizarán su actividad mostrando sus productos a los clientes y viandantes que pasen por la zona centro de la población.

Así, habrá puestos de venta en la zona de Compañía de María y frente al Bar Félix, desde las 18,00 horas, premios por compra en la zona de las Palmeras de la Matallana, desde las 19,00 horas, una tirada de globos con premios en su interior, en la calle Aguilar, a las 19,30 horas, y más tarde, actuaciones de baile en el Paseo del Romeral (20,00 horas), a cargo de la Academia Sens, y desfiles de moda en la Plaza de España frente a la parroquia de San José (21.00 horas).

Durante el acto de presentación del Festival de Compras, el concejal de Urbanismo, Festejos, Comercio y Mercados, Joaquín Reina, valoró muy positivamente la puesta en marcha de esta actividad que no sólo permitirá exhibir el músculo del comercio local como referente en la comarca, sino también complementarla con mucho ambiente y animación.

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En la misma línea, tanto Carlos Cañamero, presidente de la Asociación de Comercio de Puente Genil, como Yésica Sanchez, gerente de la entidad, destacaron el esfuerzo de los comerciantes pontanenses para desarrollar iniciativas novedosas con las que conquistar a un público fiel, que habitualmente apuesta por la cercanía y proximidad del comercio local para realizar sus compras.