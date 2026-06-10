El plan Diputación Contrata ofrece una oportunidad de empleo a más de 600 personas desempleadas de la provincia de Córdoba

Un total de 625 personas desempleadas de la provincia de Córdoba obtendrán una oportunidad laboral en ayuntamientos y entidades locales autónomas gracias a la convocatoria de subvenciones del programa de empleo Diputación Contrata 2026, cuya resolución provisional saldrá publicada este jueves en el Boletín Oficial de la Provincia.

El responsable del Área, Félix Romero, ha explicado que "el gobierno de la Diputación destina 2,5 millones de euros a esta convocatoria con un doble objetivo. Por un lado, intentar ayudar a las personas que están en situación de desempleo en la provincia, porque son contratos para personas desempleadas de diferentes tipologías; menores de 45 años, mayores de 45 años, personas paradas de larga duración y personas con discapacidad”.

Mantenimiento y servicios

De igual modo, ha proseguido, "estamos ayudando a los pueblos a dar respuesta a necesidades que tienen, fundamentalmente de mantenimiento, obras públicas, servicios y también actividades culturales y deportivas. Por un lado, hacemos política social, porque las políticas de empleo son políticas sociales con mayúsculas y, por otro lado, reafirmamos el compromiso del gobierno de la Diputación con el municipalismo, con los ayuntamientos y con las personas que viven en ellos".

Con relación a la distribución de los 625 contratos, Romero ha señalado que "el 40% son para personas menores de 45 años, en torno al 35-36% son mayores de 45, un 12,8% son parados de larga duración y el 11,84% restante son personas con discapacidad. La distribución atiende a las necesidades de los ayuntamientos, que son los que elevan sus propuestas".

Así se distribuyen los contratos por actividades y zonas

En cuanto al tipo de servicios al que se dedicarán las personas contratadas, Romero ha analizado algunas cifras destacando que "398 contratos están relacionados con el cuidado de los espacios públicos, 45 son para servicios de utilidad colectiva, 23 para bibliotecas y actividades culturales, 27 para actividades de ocio y tiempo libre y 20 para actividades deportivas".

Si se analiza el reparto de las ayudas por comarcas, la Subbética recibe 125, Los Pedroches 127, el Guadiato 77, la Vega del Guadalquivir 78, la Campiña Sur recibe 90, el Alto Guadalquivir 67, Guadajoz-Campiña este 44 ayudas y la ELA de Encinarejo, 9. En este sentido, Romero ha subrayado que "la intención de la Diputación es que todos tengan un mínimo de contratos; son cinco los que tiene cualquier municipio, y luego van ampliando dependiendo de la horquilla de población".

Finalmente, el delegado de Empleo ha hecho hincapié en que "ésta es una manera de transformar la provincia de Córdoba, de ayudar al mantenimiento y a la calidad de vida de los servicios públicos. Ayudamos a los pueblos de la provincia, en concreto a los de menos de 50.000 habitantes, y estamos dando una oportunidad laboral, social y económica a personas en situación de desempleo de los pueblos de la provincia".