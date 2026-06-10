La firma rambleña Ivanros Cerámicas recibe uno de los Premios a la Artesanía de Andalucía por su apuesta por la calidad y la innovación

La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía ha hecho público este miércoles el fallo de los novenos Premios a la Artesanía de Andalucía, unos galardones que reconocen la trayectoria, la creatividad, la innovación y la excelencia comercial de los profesionales y empresas que contribuyen al prestigio del sector artesanal andaluz y que este año reconocen, entre otras, a la firma cordobesa con sede en La Rambla Ivanros Cerámicas, SL.

La empresa, que dirige el maestro artesano Iván Figueroa, ha sido distinguida con el Premio Andaluz a la Calidad en la Promoción y Comercialización de la Artesanía.

Innovación y vanguardia desde La Rambla

El jurado ha valorado especialmente la apuesta de la empresa por la innovación en marketing digital, la difusión de la artesanía andaluza y el desarrollo de diseños vanguardistas propios, muchos de ellos patentados, que han logrado una excelente acogida entre profesionales, medios especializados y consumidores.

Iván Figueroa, con algunas de sus creaciones de cerámica artesanal. / CÓRDOBA

Gracias a esta estrategia, Ivanros Cerámicas se ha consolidado como una referencia internacional en la producción de cerámica artesanal de alta calidad, llevando el nombre de Andalucía y de Córdoba a nuevos mercados.

La empresa ha sabido combinar tradición y modernidad, manteniendo la esencia del oficio cerámico mientras incorpora nuevas herramientas de promoción y comercialización que contribuyen a fortalecer la competitividad del sector artesanal.

Los otros premiados por la Consejería

Junto a Ivanros Cerámicas, el jurado ha reconocido también la trayectoria de Pilar Vera Román, distinguida con el Premio Andaluz a la Artesanía por más de cuatro décadas dedicadas a la moda flamenca y a la preservación de los oficios artesanales vinculados a este sector.

Asimismo, el Premio Andaluz a la Obra Singular de Artesanía ha recaído en Hilando el Tiempo, proyecto impulsado por Rosario Andrade y Eva Pozuelo, por su obra Boculum, una innovadora reinterpretación del tradicional botijo andaluz que destaca por su calidad técnica y valor artístico.

Por su parte, Monasterio Díaz, SL, empresa malagueña especializada en cerámica contemporánea, ha obtenido el Premio Andaluz a la Innovación e Investigación en Artesanía gracias a su trabajo en el desarrollo de nuevas técnicas, materiales y soluciones personalizadas para la hostelería, el interiorismo y la creación artística.

Los Premios a la Artesanía de Andalucía reconocen anualmente la contribución de los profesionales y empresas del sector a la conservación de los oficios tradicionales, la innovación, la sostenibilidad y la adaptación a los nuevos mercados, reforzando el papel de Andalucía como una de las principales comunidades artesanas de España.

Unas 7.000 empresas que emplean a casi 20.000 personas

Andalucía aglutina a unas 7.000 empresas, proporcionando empleo a casi 20.000 personas, lo que supone alrededor del 19% del empleo del sector artesanal en España, según datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Andalucía cuenta con el mayor número de talleres artesanales de España, alrededor de 2.500, y con uno de los repertorios de oficios más extensos.

Además, cuenta con la marca Artesanía Hecha en Andalucía, que acredita que el producto ha sido elaborado en un taller artesano inscrito en el Registro de Artesanía de Andalucía y que cumple los requisitos para su uso establecidos en la normativa reguladora.