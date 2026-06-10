Hornachuelos pide a la Junta apoyo institucional ante una pérdida estimada de 15 millones por las futuras obras de El Cabril

El Ayuntamiento de Hornachuelos ha solicitado una reunión con la Presidencia de la Junta de Andalucía para pedir apoyo institucional ante la pérdida económica que calcula en unos 15 millones de euros como consecuencia de las futuras obras de ampliación del Centro de Almacenamiento de Residuos Radiactivos de El Cabril. El Consistorio ha remitido además un escrito al Senado en el que pide una valoración parlamentaria y un informe jurídico sobre los efectos de la modificación normativa derivada de la Ley de Energía Nuclear y su repercusión en la financiación municipal vinculada a esta instalación.

Según sostiene el alcalde, Julián López, la interpretación que realizan Enresa y la Administración General del Estado de la normativa aprobada en 2021 está provocando una reducción relevante de los ingresos municipales asociados a actuaciones urbanísticas relacionadas con El Cabril. El regidor defiende que esta infraestructura presta servicio al conjunto del sistema nuclear español y genera afecciones territoriales, ambientales, económicas y sociales singulares para Hornachuelos y para los municipios de su entorno, al tratarse, recuerda, de la única instalación nuclear del país destinada al almacenamiento definitivo de residuos radiactivos de baja, media y muy baja actividad.

Una reclamación articulada en dos frentes

La reclamación municipal se articula en dos frentes. Por un lado, el Ayuntamiento denuncia una pérdida de recursos para los municipios del área de influencia de El Cabril por la evolución del sistema estatal de asignaciones económicas vinculadas a instalaciones nucleares. Según expone, esas compensaciones se componen de un término fijo ligado a la capacidad de almacenamiento y otro variable asociado al volumen anual de residuos gestionados. Aunque el primero ha aumentado en los últimos años, el Consistorio considera que ese incremento no ha sido proporcional al crecimiento de la capacidad de la instalación. Al mismo tiempo, critica la reducción del término variable en un momento marcado por el desmantelamiento progresivo de centrales nucleares, un proceso que previsiblemente elevará la cantidad de residuos almacenados en El Cabril.

Merma específica de ingresos urbanísticos

Por otro lado, Hornachuelos alerta de una merma específica de ingresos urbanísticos por albergar físicamente el centro. El Ayuntamiento sostiene que la declaración de interés general de determinadas actuaciones ha supuesto la pérdida de recursos vinculados al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), equivalentes al 4% del presupuesto de las obras, posteriormente sustituidos por un sistema de compensaciones que considera insuficiente. El Consistorio argumenta que Enresa toma como referencia el presupuesto de adjudicación y no el de ejecución material inicialmente previsto, lo que reduce de forma notable las cantidades a percibir. A ello suma el riesgo de perder la prestación compensatoria del 10% prevista para actuaciones en suelo rústico, al entender que la interpretación actual la vincula al ICIO cuando, según su criterio, se trata de una figura independiente destinada a compensar el uso extraordinario de ese suelo.

Ante esta situación, el Ayuntamiento ha pedido a la Junta que analice si Enresa, como sociedad mercantil estatal, puede acogerse automáticamente a las exenciones previstas para las administraciones públicas en materia de prestación compensatoria. También solicita que el Gobierno andaluz adopte una posición activa en defensa de las competencias urbanísticas autonómicas y que impulse una aclaración o modificación normativa que garantice expresamente estas aportaciones económicas, con independencia del procedimiento urbanístico aplicable. Además, reclama que la Junta se dirija al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y a la propia Enresa para evitar la pérdida de ingresos municipales o, en su caso, articular una compensación económica equivalente, suficiente y estable.

Denuncian ante el Senado un trato desigual

En el escrito enviado al Senado, el Consistorio denuncia además un trato desigual respecto a los municipios que albergan centrales nucleares. El Ayuntamiento sostiene que Hornachuelos soporta el almacenamiento centralizado de residuos radiactivos procedentes de todo el sistema nuclear español sin haber recibido una compensación proporcional a la carga territorial, ambiental y social que asume ni una actividad industrial asociada a la producción de energía capaz de generar empleo y tejido productivo comparable. También plantea que la futura revisión del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) reconozca expresamente la singularidad de Hornachuelos y de los municipios del entorno de El Cabril, incorporando medidas específicas de compensación territorial, transición justa, diversificación económica, inversión pública, mejora de infraestructuras y fortalecimiento institucional.

El alcalde ha subrayado igualmente que la Junta de Andalucía percibe más de siete millones de euros al año relacionados con la actividad de El Cabril y ha defendido que parte de esos recursos deberían revertir en los municipios que soportan directamente la instalación y sus efectos territoriales. A juicio del Ayuntamiento, la controversia va más allá del plano estrictamente económico y afecta a la sostenibilidad futura de Hornachuelos y del entorno de El Cabril, por lo que reclama una respuesta institucional urgente antes de que se autoricen o ejecuten las nuevas obras previstas en el centro.