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La Diputación de Córdoba impulsa la segunda edición de 'Imparables' y visitará 10 pueblos de la provincia de la mano del deportista cordobés Paco Salinas

El nadador paralímpico Paco Salinas compartirá su experiencia de superación en una serie de charlas para inspirar a los estudiantes de Secundaria

Paco Salinas y Antonio Martín, en la presentación del ciclo 'Imparables'.

Paco Salinas y Antonio Martín, en la presentación del ciclo 'Imparables'. / CÓRDOBA

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Diario CÓRDOBA

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Córdoba

El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, ha acogido la presentación de Imparables. Con el deporte para la vida, un ciclo de conversaciones que celebra su segunda edición y que va dirigido a los centros de enseñanza Secundaria de la provincia. La propuesta, que forma parte del programa Beactive de la Delegación de Deportes de la institución provincial, contará en esta ocasión con Paco Salinas, nadador paralímpico, como deportista invitado.

Para el responsable del Área, Antonio Martín, "el objetivo de esta iniciativa no es otro que el de ofrecer a nuestros jóvenes talleres educativos para trabajar conceptos como la resiliencia o la superación de adversidades, utilizando el deporte y sus valores para alcanzar sus metas".

Paco Salinas participará en las conversaciones con los estudiantes

En esta segunda edición, ha continuado Martín, "intervendrá Paco Salinas, deportista cordobés al que un accidente de tráfico en motocicleta le provocó una lesión medular y cuyo mensaje es el de sacar oportunidades a situaciones de dificultad. Salinas es doctor en Ciencias del Deporte y en su haber cuenta con importantes éxitos deportivos como haber alcanzado campeonatos de Andalucía y de España en diferentes ediciones y modalidades o el bronce en la copa del mundo de natación paralímpica París 2026, además de su participación en los Juegos Paralímpicos".

"Esperemos que sean unos talleres muy productivos, que aporten a nuestros jóvenes algunos recursos para reforzar su actitud de superación, y hacerles ver que cada día es diferente, único e irrepetible", ha matizado Martín.

Del mismo modo, el delegado de Deportes ha remarcado que "se celebrarán un total de diez sesiones en los municipios de: Palma del Río, Montoro, Fernán Núñez, Montilla, Aguilar, Pedro Abad, La Rambla, Almodóvar del Río, Espejo y Villa del Río".

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Para finalizar, Martín ha hecho hincapié en que "esta iniciativa se enmarca en el programa provincial Beactive, que engloba un conjunto de iniciativas que buscan promover unos hábitos de vida activos y saludables".

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