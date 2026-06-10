La Diputación de Córdoba impulsa la recuperación del Molino del Duque de Cabra con una inversión de 400.000 euros

La junta de gobierno de la Diputación de Córdoba ha aprobado de manera provisional el proyecto y el expediente de contratación de las obras de la primera fase de la rehabilitación y el equipamiento del antiguo Molino del Duque de Cabra por un importe de 400.000 euros. Se trata de una actuación muy demandada para la puesta en valor de este edificio municipal del siglo XV y 208 metros cuadrados que se encuentra en estado de abandono. En la actualidad solo se conserva en pie una de sus naves de gran altura, con gruesos muros de mampostería y cubierta a dos aguas de teja.

La recuperación del molino se enmarca en un ambicioso plan del Ayuntamiento de Cabra, en colaboración con distintas administraciones como la institución presidida por Salvador Fuentes, para la recuperación de una de las principales entradas a la ciudad y el casco histórico de la localidad, al que se van a destinar 5,2 millones de euros. Además del molino, el plan incluye las reformas de las inmediaciones del puente, la avenida José Solís y la ladera norte del barrio de La Villa.

Futura oficina municipal de turismo

El molino está situado en la calle Junquillo junto al entorno histórico del Castillo de los Duques de Sessa -al que le daba servicio- y cerca del arroyo de la Tejera, y se quiere recuperar para convertirlo en oficina municipal de turismo y espacio expositivo. En concreto, la idea del proyecto pasa por destinar la planta baja a oficina de turismo, el sótano a salas de exposición y la segunda planta a espacios de custodia.

Imagen del Molino del Duque en Cabra, en una imagen de archivo. / CÓRDOBA

Dos fases de intervención

La actuación diseñada por la Diputación de Córdoba se plantea en dos fases. Ahora, se licitará la primera fase de obra, que cuenta con financiación del Plan Provincial de Obras y Servicios 2024-2027. Según la documentación a la que ha tenido acceso Diario CÓRDOBA, esta primera fase incluye demoliciones y saneamientos, consolidaciones y refuerzos estructurales, reposición de cubiertas, impermeabilizaciones, instalación de escaleras y de estructuras de contención, cerramientos exteriores y celosías. La segunda fase concluirá la rehabilitación.

El presupuesto base de licitación de este primer programa asciende a 400.000 euros, con un valor estimado de 330.578,51 euros más el IVA de 69.421,49 euros. La financiación correrá íntegramente a cargo de la Diputación de Córdoba, pero repartida en dos anualidades: 200.000 euros en 2026 y 200.000 euros en 2027. El plazo de ejecución previsto para la actuación es de ocho meses.

La Diputación sacará a contratación este expediente mediante un procedimiento abierto ordinario, una vez que se apruebe de forma definitiva y cuente con el correspondiente informe de la intervención.

La Junta recomienda hacer control arqueológico

El expediente al que la junta de gobierno de la Diputación ha dado el visto bueno incluye la conformidad del Ayuntamiento de Cabra, el acta de replanteo favorable y la autorización de la Junta de Andalucía. La administración andaluza hace, eso sí, algunas recomendaciones en la rehabilitación del inmueble, como es la necesidad de armonizar la celosía con los materiales de fachada, no colocar armarios de instalaciones en la fachada, integrar la climatización, incluir un panel interpretativo del antiguo molino y realizar control arqueológico de las obras.

Una reivindicación histórica

El Ayuntamiento de Cabra ya solicitó hace una década aunque sin éxito ayuda del 1,5% Cultural para rehabilitar el antiguo molino, con un proyecto de 343.888,53 euros, y también hubo un intento de rehabilitación mediante una escuela taller de la Junta de Andalucía que tampoco concluyó. No fue hasta marzo de 2023 cuando la Comisión de Patrimonio de la Junta informó favorablemente el proyecto del Ayuntamiento dirigido por Fernando Priego para convertir el Molino del Duque en centro de interpretación de la Muralla de la Villa y del Patrimonio de Cabra. En enero de 2025, la insititución provincial aprobó un presupuesto de 400.000 euros para la rehabilitación del nuevo centro turístico y cultural.