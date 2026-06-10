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Córdoba sigue bajo un intenso calor: esta es la temperatura máxima que tendremos hoy, según la Aemet

Esta es la previsión meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología en la capital y en la provincia

Una familia se refresca del calor en una fuente en las Tendillas.

Una familia se refresca del calor en una fuente en las Tendillas. / A.J. González

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Tomás Moreno

Córdoba

Un día más de junio, Córdoba y provincia siguen bajo un calor intenso, con máximas que ayer martes alcanzaron los 37,8º y que hoy, según el pronóstico Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), continuarán siendo elevadas. El instituto oficial espera que el registro se encuentre también alrededor de los 37 grados y que las mínimas no bajen de 17º. Además, tendremos un viento importante que virará primero del oeste y luego del suroeste para acabar el final del día con una velocidad de 20 kilómetros hora desde el sur.

El pronóstico concreto de la Aemet hoy miércoles, 10 de junio, para Córdoba y provincia, es de cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas. Temperaturas con pocos cambios. Vientos flojos de componente oeste, con intervalos moderados en la Subbética.

Rachas del viento en el sur de España.

Rachas del viento en el sur de España. / X / @AEMET_Andalucia

¿Cuánto calor hará esta tarde en Córdoba y provincia?

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 17º y 37º, en Lucena entre 18º y 33º, en Pozoblanco entre 17º y 35º, y en Priego de Córdoba entre 17º y 33º.

El tiempo en Córdoba.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

El tiempo este jueves

Mañana jueves, 11 de junio, la Aemet prevé en Córdoba y provincia cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas con pocos cambios. Vientos flojos variables, con intervalos moderados de componente sur por la tarde.

Noticias relacionadas y más

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 17º y 37º, en Lucena entre 18º y 32º, en Pozoblanco entre 16º y 36º, y en Priego de Córdoba entre 17º y 33º.

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