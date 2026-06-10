Baena recupera el reconocimiento de la Junta de Andalucía como centro comercial abierto

Baena ha recuperado oficialmente el reconocimiento de Centro Comercial Abierto (CCA), una distinción otorgada por la Junta de Andalucía que sitúa al municipio dentro de la Red Andaluza de Espacios Comerciales Urbanos y que refuerza su papel como referente comercial de la comarca.

El anuncio se ha realizado este miércoles en la sede de Uneba en un acto que ha contado con la participación del presidente de la asociación empresarial, Manuel Muñoz Cruz; la delegada territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en Córdoba, María Dolores Gálvez, y la alcaldesa de Baena, María Jesús Serrano.

Durante su intervención, Manuel Muñoz destacó que la recuperación del distintivo supone la culminación de un objetivo prioritario para la actual junta directiva de Uneba desde su llegada a la organización hace cinco años. El presidente recordó el intenso trabajo realizado durante este periodo y agradeció la colaboración mantenida tanto con el Ayuntamiento de Baena como con la Junta de Andalucía para hacer realidad una iniciativa que permitirá impulsar nuevas acciones de dinamización comercial, promoción y captación de ayudas.

Representantes municipales, de la Junta y del comercio de Baena, en la presentación del centro comercial abierto. / Juan Carlos Roldán

"Nos ha costado cinco años conseguirlo, pero hoy podemos decir que Baena vuelve a tener un Centro Comercial Abierto", señaló Muñoz, quien subrayó que este reconocimiento permitirá ampliar las actividades que ya venía desarrollando el tejido comercial local y abrir nuevas oportunidades para fortalecer el comercio de proximidad.

Por su parte, la delegada territorial, María Dolores Gálvez, calificó la jornada como "un día importante para Baena y para el comercio cordobés", destacando que la localidad se convierte en uno de los primeros municipios andaluces en obtener esta distinción bajo la nueva normativa aprobada por la Junta de Andalucía en 2025.

Gálvez explicó que las nuevas bases reguladoras han simplificado los trámites administrativos y adaptado los requisitos a la realidad actual del comercio urbano. Asimismo, puso en valor la fortaleza de Uneba, que cuenta con 51 establecimientos asociados y una representatividad superior al 66% del tejido comercial integrado en la asociación, cifras que superan ampliamente las exigidas por la normativa.

La delegada destacó además que Baena ha acreditado quince de los veinte criterios de excelencia contemplados para obtener el reconocimiento, entre ellos la existencia de una oficina técnica de gestión, programas de formación para comerciantes, campañas de promoción y fidelización, presencia activa en redes sociales, organización de actividades comerciales y colaboración con entidades sociales y educativas.

Córdoba tiene diez centros comerciales abiertos acreditados

"Este reconocimiento acredita que Baena dispone de un proyecto comercial sólido, organizado y con capacidad para seguir creciendo", afirmó Gálvez, quien recordó que actualmente Andalucía cuenta con 37 centros comerciales abiertos reconocidos, diez de ellos en la provincia de Córdoba.

La alcaldesa de Baena, María Jesús Serrano, destacó la importancia de esta distinción para la estrategia de desarrollo económico local y valoró especialmente el trabajo coordinado entre las administraciones y la iniciativa privada.

María Jesús Serrano, Manuel Muñoz y María Dolores Gálvez, durante la rueda de prensa en la sede de Uneba en Baena. / Juan Carlos Roldán

Serrano recordó que desde el inicio del mandato municipal se estableció como objetivo prioritario recuperar el Centro Comercial Abierto, para lo que el Ayuntamiento ha impulsado medidas como la elaboración del Plan Estratégico de Comercio, la firma de un convenio estable con Uneba y el mantenimiento de una línea de apoyo económico que alcanza los 35.000 euros anuales destinados a actividades de dinamización comercial y funcionamiento de la asociación.

El CCA tendrá una amplia delimitación urbana

La alcaldesa subrayó que el nuevo Centro Comercial Abierto abarcará una amplia delimitación urbana que integrará tanto las principales zonas comerciales modernas como el casco histórico de la ciudad, reforzando así una imagen comercial unificada para todo el municipio.

Los responsables institucionales coincidieron en señalar que esta distinción no representa un punto final, sino el inicio de una nueva etapa para el comercio baenense. Entre los objetivos destacan la captación de nuevas ayudas, el incremento de las actividades promocionales y la consolidación de Baena como referencia comercial para municipios de toda la comarca e incluso de localidades limítrofes de la provincia de Jaén.

Asimismo, se destacó la importancia estratégica del comercio dentro del modelo de diversificación económica que impulsa la ciudad, complementando sectores como el turismo patrimonial, arqueológico, religioso y de naturaleza.