Obras
El Ayuntamiento de Rute acomete una nueva fase de renovación en el barrio del Cabildo con el PFEA
Las obras del plan de empleo agrario tienen un presupuesto de más de 900.000 euros en el municipio y emplearán a unas 350 personas
El Ayuntamiento de Rute continúa con una nueva fase en la barriada del Cabildo con la que pretende además de renovar la superficie viaria mediante la ejecución de nuevos acerados y calzada, mejorar especialmente las infraestructuras hidráulicas, renovando las canalizaciones de abastecimiento de agua. "En esta zona teníamos un problema constante con la rotura de conducciones por la diferencia de presión que había en la barriada. Cada semana los servicios municipales tenían que estar aquí arreglando averías", ha señalado el alcalde, David Ruiz. Esta es la razón por la que el Consistorio ha priorizado en el barrio, arreglando con el PFEA (Programa de Fomento del Empleo Agrario) la calle Labradores.
La delegada provincial de Justicia y Administración Local, Raquel López, ha visitado dichas obras acompañada por el alcalde y el concejal de Urbanismo, Rafael García. El edil ruteño ha puesto de manifiesto la utilidad del PFEA como programa de colaboración entre administraciones "que permite fomentar el empleo agrario durante los periodos de menor actividad en el campo y, al mismo tiempo, acometer proyectos de gran envergadura en los municipios".
Impacto económico del PFEA en Rute
Raquel López ha subrayado el impacto económico del PFEA en la localidad, con proyectos que suman más de 900.000 euros y generan empleo para más de 350 trabajadores.
La intervención se enmarca en la planificación diseñada por el Ayuntamiento de Rute para actuar de manera progresiva en el barrio del Cabildo, donde el pasado año ya se ejecutaron obras en la calle Cuevas de San Marcos. Según ha explicado Rafael García, el objetivo municipal es continuar renovando las calles de esta zona "hasta que se quede completamente renovado todo el barrio".
Además de la actuación en calle Labradores, se están desarrollando intervenciones en Los Postigos-calle Lucena, calle del Señor y calle del Hacho, con una inversión global de 911.582 euros.
- Este es el pueblo más fresco de Córdoba en verano: el refugio serrano donde el calor da una tregua
- Muere un joven de Posadas de 25 años y otros dos resultan heridos en un accidente de tráfico en la A-445 en La Carlota
- Antonio Blanco y Paola Melgar, hija del ex del Córdoba CF Miguel Melgar, se dan el «sí, quiero» ante el patrón de Montalbán y lo celebran en Écija
- Comienzan los trabajos de excavación para la restauración de la Torre del Reloj de la antigua alcazaba de Iznájar
- La nueva receta de Fuente Obejuna frente a la despoblación: 'No necesitamos vivienda nueva sino reformar la que hay
- La Aemet advierte de un nuevo fenómeno atmosférico: qué son los terrales y cómo afectarán hoy a Córdoba
- Indignación y rechazo en Priego de Córdoba por la entrada a la Fuente del Rey, protegida como BIC, de una concentración motera
- ¿Y ahora qué? Las plantas de biogás de Córdoba, entre el apoyo de la Junta y el Estado y el rechazo de los ayuntamientos