El Ayuntamiento de Rute acomete una nueva fase de renovación en el barrio del Cabildo con el PFEA

El Ayuntamiento de Rute continúa con una nueva fase en la barriada del Cabildo con la que pretende además de renovar la superficie viaria mediante la ejecución de nuevos acerados y calzada, mejorar especialmente las infraestructuras hidráulicas, renovando las canalizaciones de abastecimiento de agua. "En esta zona teníamos un problema constante con la rotura de conducciones por la diferencia de presión que había en la barriada. Cada semana los servicios municipales tenían que estar aquí arreglando averías", ha señalado el alcalde, David Ruiz. Esta es la razón por la que el Consistorio ha priorizado en el barrio, arreglando con el PFEA (Programa de Fomento del Empleo Agrario) la calle Labradores.

La delegada provincial de Justicia y Administración Local, Raquel López, ha visitado dichas obras acompañada por el alcalde y el concejal de Urbanismo, Rafael García. El edil ruteño ha puesto de manifiesto la utilidad del PFEA como programa de colaboración entre administraciones "que permite fomentar el empleo agrario durante los periodos de menor actividad en el campo y, al mismo tiempo, acometer proyectos de gran envergadura en los municipios".

Impacto económico del PFEA en Rute

Raquel López ha subrayado el impacto económico del PFEA en la localidad, con proyectos que suman más de 900.000 euros y generan empleo para más de 350 trabajadores.

Trabajadores en las obras del PFEA en Rute. / Padilla

La intervención se enmarca en la planificación diseñada por el Ayuntamiento de Rute para actuar de manera progresiva en el barrio del Cabildo, donde el pasado año ya se ejecutaron obras en la calle Cuevas de San Marcos. Según ha explicado Rafael García, el objetivo municipal es continuar renovando las calles de esta zona "hasta que se quede completamente renovado todo el barrio".

Además de la actuación en calle Labradores, se están desarrollando intervenciones en Los Postigos-calle Lucena, calle del Señor y calle del Hacho, con una inversión global de 911.582 euros.