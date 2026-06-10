Silvia Mellado deja la alcaldía de Fuente Obejuna para dar el salto al Parlamento de Andalucía

La hasta ahora alcaldesa de Fuente Obejuna, Silvia Mellado, ha renunciado al cargo para incorporarse al Parlamento de Andalucía tras encabezar la lista del PSOE en la provincia de Córdoba en las últimas elecciones autonómicas.

Mellado ha señalado a Efe que, después de once años al frente del Consistorio mellariense, ha renunciado como alcaldesa aunque continuará como concejala, para incorporarse al Grupo Socialista en el Parlamento andaluz.

Ha asegurado que afronta este nuevo reto "con muchísima ilusión, con ganas y con la misma fuerza con la que asumí en su día" la Alcaldía de Fuente Obejuna y con el objetivo de "trabajar por nuestra tierra y defender los servicios públicos".

También han renunciado Esteban Morales y Paula Badanelli

Además de Silvia Mellado, también ha renunciado a su cargo en días pasados el hasta ahora portavoz del PSOE en la Diputación de Córdoba, Esteban Morales, que ha dimitido tanto de diputado provincial como de concejal en Puente Genil.

Morales ha sido concejal en Puente Genil durante 23 años, de los que doce fue alcalde, mientras que ha sido diputado provincial durante once años.

Por otra parte, en el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba la hasta ahora portavoz de Vox, Paula Badanelli, ha anunciado este miércoles su despedida de la política municipal para tomar posesión como diputada autonómica, tras siete años como concejal, una etapa que ha definido como "una experiencia inigualable" y por la que se ha mostrado "absolutamente agradecida" a la formación política.