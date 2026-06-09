Ximenez Group ha anunciado la integración de DEIN Interdecor en su estructura empresarial, una operación con la que la compañía pontanesa refuerza su posicionamiento internacional y amplía su presencia en el ámbito de la iluminación decorativa de interiores.

La incorporación permitirá sumar a la oferta del grupo una firma con una amplia trayectoria en diseño de iluminación y decoración interior, especializada en proyectos para centros comerciales, sector hotelero, escaparatismo y otros espacios comerciales y urbanos.

Nueva unidad de negocio

El consejero delegado de Ximenez Group, Mariano Ximénez, ha explicado que esta operación responde a una apuesta clara por la especialización y el crecimiento. En este nuevo marco, DEIN Interdecor funcionará como una unidad de negocio centrada en el diseño de iluminación decorativa para interiores, reforzando así la capacidad del grupo para ofrecer soluciones integrales y adaptadas a cada cliente.

Con esta integración, la compañía cordobesa amplía su catálogo de servicios y consolida su papel en la gestión de proyectos globales de iluminación.

Ximenez Group integra a DEIN Interdecor para reforzar su crecimiento global en iluminación de interiores. / CÓRDOBA

Más capacidad y respaldo para los clientes

La operación permitirá combinar la especialización y el enfoque creativo de DEIN Interdecor con la estructura industrial, la capacidad operativa y la solvencia de Ximenez Group.

Según ha destacado Mariano Ximénez, la llegada de esta firma incorpora al grupo un equipo con un alto nivel creativo en diseño de interiores y, al mismo tiempo, ofrece a sus clientes el respaldo de una compañía con mayor dimensión y alcance internacional.

Desde ahora, los proyectos de DEIN Interdecor contarán con el soporte del grupo para abordar actuaciones de cualquier envergadura y complejidad, con mayores garantías en plazos de ejecución y capacidad de respuesta.

Mantenimiento de la identidad de marca

A nivel organizativo, DEIN Interdecor se integrará de manera complementaria dentro del grupo, aportando su especialización en espacios interiores, mientras que las distintas divisiones de Ximenez Group seguirán liderando los grandes proyectos de iluminación festiva y ornamental.

En el mercado, la firma operará bajo la denominación DEIN Interdecor by Ximenez Group, una fórmula con la que se busca preservar su identidad visual y su esencia creativa al tiempo que se pone en valor su pertenencia al grupo.

Un crecimiento basado en la complementariedad

Con esta incorporación, Ximenez Group avanza en su modelo de crecimiento a través de la integración de talento, creatividad y especialización, con el objetivo de ofrecer soluciones cada vez más completas, versátiles y personalizadas.

La empresa mantiene así su apuesta por la excelencia, la solvencia y el liderazgo en el sector de la iluminación artística y ornamental.