Sanidad
Las trampas de vigilancia del virus del Nilo detectan una densidad elevada de Mosquitos en un municipio de Córdoba
La Junta de Andalucía confirma que no se han detectado casos humanos ni circulación del virus este año, aunque en Montalbán se han capturado entre 500 y 1.000 mosquitos
La vigilancia contra el virus del Nilo occidental se refuerza en Andalucía justo cuando las temperaturas favorecen la presencia de mosquitos. La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía ha activado 120 trampas en toda la comunidad para el seguimiento y control de los mosquitos vectores del virus del Nilo occidental, con resultados negativos hasta el momento en los análisis realizados. Eso sí, en Montalbán las trampas han detectado una densidad elevada del mosquito.
Según ha informado la Consejería en una nota de prensa, el dispositivo autonómico centraliza también los datos procedentes de otras administraciones, entre ellas las diputaciones de Huelva, Sevilla y Córdoba, así como la Estación Biológica de Doñana del CSIC. En total, la Junta recibe información de cerca de 215 puntos de muestreo, que sirven para evaluar el nivel de riesgo de cada municipio.
El objetivo es detectar de forma temprana la posible circulación del virus del Nilo occidental en Andalucía y, en caso necesario, declarar áreas en alerta municipal o áreas singulares, especialmente cuando la detección se produzca en núcleos alejados del casco principal, como pedanías o entidades locales autónomas.
Montalbán registra una densidad elevada de mosquitos
Como ha explicado la Junta en su nota, la vigilancia se centra en mosquitos del género Culex, principalmente Culex pipiens y Culex perexiguus, especies que pueden actuar como vectores del virus. La Junta ha reforzado el sistema con cinco trampas más en Almería y tres trampas móviles en cada provincia andaluza.
En la última semana, las capturas más elevadas se han registrado en Brazo del Este y Cañada de los Pájaros, en La Puebla del Río, en Sevilla, donde se han superado los 1.000 mosquitos por trampa, un nivel considerado alto. En la provincia de Córdoba, Montalbán ha registrado entre 500 y 1.000 mosquitos capturados, lo que se considera una densidad elevada.
También se han detectado densidades moderadas en municipios de Almería, Cádiz, Huelva y Málaga, mientras que en el resto del territorio andaluz los niveles se han mantenido bajos, por debajo de las 100 hembras capturadas por trampa.
Sin casos humanos de fiebre del Nilo occidental en Andalucía
La Consejería subraya que, por ahora, no se ha diagnosticado ningún caso de fiebre del Nilo occidental en humanos este año en Andalucía. Hasta la fecha, se han realizado estudios de laboratorio a 154 usuarios y pruebas de despistaje de arbovirosis en 58 casos de meningitis víricas, sin resultados positivos.
Desde el inicio del periodo de altas densidades de mosquitos se han llevado a cabo 593 determinaciones procedentes de las trampas, todas ellas negativas para la circulación del virus. Aun así, la Junta advierte de un incremento progresivo de las densidades de mosquitos, por lo que mantiene activa la vigilancia.
El programa se completa con el control de aves y équidos, especies que también pueden aportar información sobre la circulación del virus. Hasta ahora, se han analizado 102 aves silvestres sin confirmación de casos, y tampoco se han detectado positivos en caballos.
La Junta mantiene además dos laboratorios de referencia para la confirmación de casos humanos: el del Hospital Universitario Virgen del Rocío, para la zona occidental de Andalucía, y el del Hospital Universitario Virgen de las Nieves, que atiende las provincias orientales.
Con la llegada del calor, las autoridades sanitarias insisten en la importancia de reducir los focos de cría de mosquitos en viviendas, patios y parcelas, evitando acumulaciones de agua estancada.
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