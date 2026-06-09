Lucena impulsa una gran transformación verde con nuevas plantaciones de árboles y más huertos urbanos

El Plan de Arbolado que acomete el Ayuntamiento de Lucena, que persigue una gran transformación de las zonas verdes de la ciudad, continuará con dos nuevas fases que darán prioridad a la plantación de ejemplares en la totalidad de ambos márgenes de la Ronda del Valle. Para sufragar esta ambiciosa intervención y otras actuaciones medioambientales, el Consistorio ha formalizado un proyecto ante la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía para el que solicita un importe global de 250.000 euros.

Desde el área municipal de Medio Ambiente aspiran a alcanzar, entre otros estándares europeos, un 45% de espacios verdes urbanos en el conjunto del municipio (actualmente, este indicador alcanza el 36%). En cambio en estos momentos la localidad, con un 11,25%, ya supera el límite del 10% estipulado para la masa arbórea.

Finalizadas dos actuaciones del Plan de Arbolado en la Ronda del Valle, uno de los puntos prioritarios señalados por los informes técnicos municipales, el Consistorio plantea completar en la franja superior el acerado colindante con el barrio del Valle y cubrir por completo el itinerario contiguo a la zona del Oeste-1. Este epígrafe comporta un desembolso de 97.000 euros.

El parque de El Cascajar tendrá huertos urbanos

En el mismo programa destinado a municipios menores de 50.000 habitantes, para abordar iniciativas contra el fenómeno del cambio climático, el Consistorio ha incluido la continuación de la red de huertos urbanos, con una inversión de 130.000 euros, estipulándose como siguiente localización el parque de El Cascajar, después de la inauguración, hace cuatro años, de la superficie integrada en el Parque Europa.

Finalmente, la creación de espacios verdes en diferentes centros educativos implica un coste de 21.500 euros.

Árboles caídos en el colegio El Carmen de Lucena durante el tren de borrascas. / M. González

La concejala de Medio Ambiente, Charo Valverde, admitía que "es necesario contar con una ayuda externa" para emprender estas actuaciones.

Al respecto del Plan de Arbolado, en los dos últimos años el Consistorio lucentino ha culminado la plantación de 129 unidades, tanto en la Ronda del Valle como en la Ronda Sur, eligiendo almeces para ambos trayectos. En la Ronda del Valle acaba de concluir la disposición de 23 árboles, sumándose a otros 22 cultivados hace un año, en los tramos delimitados desde la avenida Miguel Cuenca Valdivia hasta la calle Corazón de Jesús. La última actuación ha conllevado un desembolso de 26.000 euros, incluyendo la obra civil.

En la Ronda Sur se han plantado 84 almeces

Y, de otra parte, en la Ronda Sur, desde la avenida de la Guardia Civil hasta la carretera del Santuario de la Sierra de Aras, en un solo acerado y acometido en dos fases, generan sombra un total de 84 almeces, imputándose un gasto global de 35.000 euros.

Paralelamente, en unas actuaciones extraordinarias encomendadas al área de Servicios Operativos, desde la sección de Parques y Jardines actualmente se está procediendo en centros educativos y otros entornos a la reforestación de las ubicaciones "que quedaron más devastadas" por el tren de tormentas de final de enero y comienzos de febrero, según ha informado Valverde. Aun así, reconocía que "es mucho el trabajo que quedar por hacer" tras el desplome de decenas de árboles por el temporal.