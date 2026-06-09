El IES Profesor Tierno Galván de La Rambla incorporará un nuevo ciclo de FP en el curso 2026-2027.

El IES Profesor Tierno Galván de La Rambla ampliará su oferta de Formación Profesional en el curso 2026-2027 con la incorporación del Grado Medio en Mantenimiento Electromecánico, según ha anunciado el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Diego Copé, durante una visita al centro en la que ha estado acompañado por el alcalde de la localidad, Jorge Jiménez.

Con esta nueva enseñanza, el instituto de la Campiña Sur cordobesa sumará un nuevo título a su catálogo formativo y consolida su posición como uno de los centros de referencia de la comarca en materia de FP.

Formación orientada al mantenimiento industrial

La competencia general de este ciclo consiste en montar y mantener maquinaria, equipos industriales y líneas automatizadas de producción, de acuerdo con la normativa vigente y siguiendo protocolos de calidad, seguridad, prevención de riesgos laborales y respeto medioambiental.

Las personas que obtengan este título podrán desarrollar su actividad profesional, principalmente, en empresas dedicadas al montaje y mantenimiento de equipos industriales y líneas automatizadas, tanto por cuenta propia como ajena.

Una oferta de FP en crecimiento

El nuevo ciclo se incorporará a la oferta ya existente en el IES Profesor Tierno Galván, donde actualmente se imparten el Grado Básico en Fabricación y Montaje y el Grado Medio en Sistemas Microinformáticos y Redes.

El centro cuenta con más de 500 alumnos y alumnas, una dimensión que refuerza su papel dentro del mapa educativo de la comarca.

Más de 750.000 euros en inversiones desde 2022

Junto a la ampliación de la oferta educativa, la Junta de Andalucía ha destinado a La Rambla desde 2022 más de 750.000 euros en inversiones en centros educativos.

Entre las actuaciones realizadas destacan la implantación de un sistema de energía fotovoltaica y refrigeración adiabática en el propio IES Profesor Tierno Galván, así como la instalación de ventanas con lamas en el módulo de Infantil del CEIP Maestro Romualdo Aguayo López.

Mejoras en confort térmico y digitalización

Durante el presente curso escolar, los centros educativos públicos de La Rambla han recibido además partidas económicas para la mejora de sus instalaciones a través de los programas de Confort Térmico, con 50.528 euros, y Mejora tu Centro, con 32.676 euros.

A ello se suma la distribución de dispositivos digitales por un valor superior a los 225.000 euros, dentro de la apuesta por reforzar la digitalización de los centros.