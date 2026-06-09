La Diputación de Córdoba se suma al impulso del futuro Museo Cervantino que albergará el pósito de Castro del Río

La Diputación de Córdoba ha formalizado este martes un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Castro del Río por el que se suma a la creación del futuro Museo Cervantino en el Pósito, un edifico cuyo origen se remonta al siglo X y que se convertirá en un espacio cultural referente para la difusión de la figura de Miguel de Cervantes y de su obra más universal, Don Quijote de la Mancha.

Este convenio, junto con el ya suscrito entre el Consistorio castreño, que aporta el edificio, y la Fundación Cajasol, se presenta como "una apuesta decidida por la cultura como herramienta de desarrollo y de prosperidad de los municipios de la provincia", según ha indicado el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, quien ha reconocido, además, la labor de la Academia Cervantina de Castro del Río, impulsora de este proyecto.

Así será el futuro Museo Cervantino de Castro del Río

El futuro Museo Cervantino expondrá una colección importante de ediciones de todos los siglos, traducciones a más de 150 idiomas y estudios y comentarios académicos. Contará con salas de proyección de documentos audiovisuales y archivos sonoros, vitrinas de exposición de objetos diversos, libros, ilustraciones, imágenes, documentos, recursos audiovisuales relacionados con la obra y el universo de Cervantes.

Asimismo, contará con espacios destinados a exposiciones, conferencias, encuentros culturales y actividades educativas, combinando el rigor histórico con las nuevas tendencias museográficas.

Participantes en el acto de la firma del convenio para el Museo Cervantino de Castro del Río. / CÓRDOBA

El nuevo museo pretende convertirse en "una magnífica puerta de entrada para que las nuevas generaciones descubran una obra que, siglos después de su publicación, sigue interpelándonos y ayudándonos a comprender mejor nuestra sociedad. El Quijote no ha llegado hasta nosotros únicamente por ser una obra maestra de la literatura, sino porque continúa ofreciendo nuevas lecturas y respuestas a cada generación", ha añadido el máximo representante provincial.

Una amplia oferta museística en la provincia

Durante su intervención, el presidente de la Diputación ha recordado que "Córdoba cuenta con una extensa oferta museística municipal que abarca desde espacios temáticos dedicados al anís, el bandolerismo, la cerámica, el olivar o el pastoreo, hasta museos históricos, etnográficos y centros dedicados a figuras destacadas como Adolfo Lozano Sidro, José Garnelo, Rodríguez Luna, Aurelio Teno, el Inca Garcilaso o Niceto Alcalá-Zamora".

"El Museo Cervantino de Castro del Río se incorporará a esta gran red aportando una personalidad propia y una proyección internacional extraordinaria", ha señalado Fuentes, quien ha incidido en "la necesidad de seguir promoviendo y dando a conocer el patrimonio cultural existente en los municipios de la provincia".

Municipios pequeños con grandes iniciativas

Para el responsable provincial, el proyecto representa el auténtico espíritu quijotesco, entendido como la voluntad de perseguir objetivos nobles y de creer en las posibilidades de los pequeños municipios para impulsar grandes iniciativas.

Finalmente, el presidente de la Diputación de Córdoba ha mostrado su convencimiento de que el Museo Cervantino se convertirá en un referente cultural y educativo para la provincia y para Andalucía. "Dentro de muchos años, cuando miles de personas hayan cruzado sus puertas, se reconocerá que hubo una generación que decidió apostar por la literatura, por la historia y por el futuro de Castro del Río", ha concluido.