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Guardia Civil

Cuatro detenidos en Peñarroya por robar en una finca de Alcaracejos y llevarse maquinaria agrícola valorada en más de 4.000 euros

El material fue interceptado en un vehículo y los ocupantes no pudieron acreditar su legítima procedencia

El material fue interceptado en un vehículo y los ocupantes no pudieron acreditar su legítima procedencia

El material fue interceptado en un vehículo y los ocupantes no pudieron acreditar su legítima procedencia / CÓRDOBA

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José A. Pérez Lunar

José A. Pérez Lunar

Córdoba

La Guardia Civil de Córdoba ha detenido a dos personas en Peñarroya-Pueblonuevo como presuntas autoras de un delito de robo con fuerza en una explotación agrícola. Además, otras dos personas han sido también arrestadas, en este caso, por un delito de receptación, según informa este cuerpo en una nota de prensa. En la operación, denominada Grisu-Delanava-26, los agentes recuperaron maquinaria agrícola valorada en más de 4.000 euros.

El operativo comenzó tras una denuncia del propietario de una finca de Alcaracejos en el puesto de la Guardia Civil de Espiel. Esta persona explicó que los ladrones aprovecharon su ausencia de la propiedad para acceder al interior, forzar la entrada de varias estancias y llevarse diverso material, valorado en 4.000 euros. En concreto, sustrajeron sopladoras, vareadoras, desbrozadoras, una radical, varias garrafas de aceite de motor y multitud de material de trabajo.

En un vehículo de un inmueble de Peñarroya-Pueblonuevo

Tras una inspección ocular en la finca, los guardias civiles obtuvieron los primeros indicios y derivaron el caso al equipo Roca que el instituto armado tiene en esta comarca. Agentes de Roca centraron las investigaciones en posibles sospechosos, a los que se comenzó a vigilar "discretamente". En concreto, se centró el foco en "uno de los domicilios vinculados a los sospechosos", hasta que los guardias civiles detectaron "un vehículo pick-up cargado de herramientas y maquinaria".

Archivo - Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial.

Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial. / GUARDIA CIVIL - Archivo

No pudieron acreditar su procedencia y fueron reconocidos por el propietario

Tras identificar a los ocupantes y revisar la carga, estos "no pudieron acreditar su legítima procedencia", por lo que se procedió a su "inmediata intervención". El propietario que denunció los hechos "pudo reconocer sin ningún género de dudas" las herramientas del vehículo como las sustraídas en su explotación agrícola pocos días antes.

Además de esclarecer el robo y detener a dos personas por este motivo, "otros dos han sido detenidos por un supuesto delito de receptación". En este sentido, se ha recuperado "la totalidad de la maquinaria" antes de ser devuelta a su propietario.

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Los detenidos, así como las diligencias instruidas, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.

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