En ruta por los diez pueblos ‘más fresquitos’ de Córdoba en verano: “Aquí no sabemos lo que son 40 grados”

¿Es posible encontrar un punto fresco de Córdoba en pleno verano? La provincia, y más concretamente toda la zona del Valle del Guadalquivir, destaca verano tras verano como uno de los puntos más calientes de la Península, solo rivalizando con Sevilla o, cómo no, con Écija, la sartén de España.

Más allá de la capital, municipios cordobeses como Montoro o La Rambla “se llevan la palma”, o la medalla si se prefiere, como los pueblos con temperaturas más altas de España y encabezan las listas de temperaturas de récord.

Aun así, al igual que en otros puntos de Andalucía, la orografía marca la diferencia en una provincia que es el epítome del calor en verano. La altitud, la masa forestal y la ubicación en plena Sierra Morena permiten que algunos municipios registren temperaturas sensiblemente más suaves que las del valle del Guadalquivir.

Vistas de Montoro / CÓRDOBA

Son localidades que no saben lo que es llegar a los 40 grados en verano y que disfrutar del uso de la colcha de verano en las noches más crudas de la canícula.

Ya te hemos contado cuál es el pueblo más fresco de Córdoba, ahora nos vamos de ruta por los municipios ‘más fresquitos’ de la canícula en los que tomarse un respiro del calor extremo cordobés.

El refugio serrano de Córdoba

Cuando los termómetros de la capital cordobesa se acercan a los 40 grados y las noches tropicales se convierten en rutina, hay un rincón de la provincia donde el verano se vive de otra manera. Entre dehesas, encinares y montes de Sierra Morena se encuentra uno de los grandes refugios climáticos de Córdoba: Cardeña.

Situado a unos 700 metros de altitud, a una hora de la capital y rodeado por el Parque Natural de Cardeña-Montoro, este municipio del noreste cordobés disfruta de unas condiciones muy distintas a las de la capital.

Ayuntamiento de Cardeña / EUROPA PRESS

Según datos de la Aemet, correspondientes a 2024, en el mes de junio la temperatura media fue de 21,8º, con una máxima media de 28,1º y una mínima de 15,6º. En el mes de julio, la temperatura media se eleva a 27,8º, con máximas de 35,4º y mínima de 19,6º. Y en agosto, la temperatura media es de 28,3º, con 36º de máxima y 20,4º de mínima.

Los municipios de Córdoba para tomarse un respiro en verano

Uno de los factores principales que alivian las altas temperaturas en la provincia es la altitud de los municipios, lo que es clave para suavizar las temperaturas nocturnas y rebajar varios grados respecto al valle del Guadalquivir.

No obstante, cabe matizar que no todos estos municipios tienen una estación la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) comparable en el casco urbano, con lo que no hay datos determinantes en materia de temperaturas en algunos casos.

Vista aérea del casco histórico de Priego de Córdoba. / R. C. C.

Estas son las localidades seleccionadas para un alivio al verano cordobés:

Cardeña. El gran refugio térmico de la provincia: altitud, Sierra Morena y Parque Natural Cardeña-Montoro. La Aemet apunta a una temperatura media de 27,8º y una máxima de 36 grados en pleno agosto.

El gran refugio térmico de la provincia: altitud, Sierra Morena y Parque Natural Cardeña-Montoro. La Aemet apunta a una temperatura media de 27,8º y una máxima de 36 grados en pleno agosto. Villanueva de Córdoba. En pleno corazón de Los Pedroches y a más de 700 metros, suele esquivar parte del calor extremo del valle. Julio es el mes más caluroso en esta localidad, con máximas de 36º y en agosto bajan a los 33º. Las mínimas se sitúan entre 16 y 19º.

En pleno corazón de Los Pedroches y a más de 700 metros, suele esquivar parte del calor extremo del valle. Julio es el mes más caluroso en esta localidad, con máximas de 36º y en agosto bajan a los 33º. Las mínimas se sitúan entre 16 y 19º. Obejo. Uno de los municipios altos del Guadiato, con noches más llevaderas que en la capital, y se aprecia una gran diferencia entre las máximas y las mínimas. De día los valores están en el entorno de los 33º y las mínimas de noche en el entorno de los 17 grados.

Uno de los municipios altos del Guadiato, con noches más llevaderas que en la capital, y se aprecia una gran diferencia entre las máximas y las mínimas. De día los valores están en el entorno de los 33º y las mínimas de noche en el entorno de los 17 grados. Villaviciosa de Córdoba. Sierra, masa forestal y altitud: combinación perfecta para bajar varios grados. La temperatura media en las máximas es de 33º, cayendo a los 16º por la noche en verano.

Sierra, masa forestal y altitud: combinación perfecta para bajar varios grados. La temperatura media en las máximas es de 33º, cayendo a los 16º por la noche en verano. Luque. En la Subbética, su posición elevada ayuda a suavizar las noches estivales. De media, se alcanzan los 34º en verano, con mínimas que no suben de 19 grados y una sensación térmica más baja por la sierra.

En la Subbética, su posición elevada ayuda a suavizar las noches estivales. De media, se alcanzan los 34º en verano, con mínimas que no suben de 19 grados y una sensación térmica más baja por la sierra. Zuheros. Pequeño, serrano y encaramado a la roca: uno de los pueblos más agradables para una escapada de tarde. Una temperatura media de 31º, que puede llegar hasta los 36º en los picos más duros de la canícula. Eso sí, por la noche cae a los 15 grados.

Vistas de Carcabuey / MANUEL MURILLO