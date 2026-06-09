Córdoba enciende la 'turbina' del calor y la Aemet sentencia: los 40 grados llegarán muy pronto

Córdoba ha encendido formalmente la 'turbina' del calor y el proceso tiene pinta de no tener ya una vuelta atrás. Los 40 grados aparecen nítidos en el horizonte, con una gran probabilidad antes del viernes, según asegura la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su último pronóstico. "Nueva semana que comenzamos, por encima de lo normal en cuanto al comportamiento térmico", explica el instituto oficial en un post en la red social X, antes Twitter.

Además, hay "incertidumbre" en el fin de semana, con un "posible escenario inestable" con precipitaciones, por lo que al intenso calor le acompañaría alguna leve lluvia, aunque aún quedan muchos días para saberlo con certeza.

Del mayo caluroso al junio que no le va a la zaga

Hay que recordar que ya el mes de mayo marcó una importante anomalía de temperatura respecto a la media de 1991-2020. Fue alrededor de 1º más alta en el Valle del Guadalquivir, así como en el conjunto de la provincia de Córdoba. Sin embargo, en zonas del norte de España, en especial en puntos de Cantabria y Navarra, se llegó a vivir un fenómeno con 3 grados más de lo normal. Este proceso podría revivirse en la segunda parte del mes de junio, con máximas de 40 grados claramente superiores a lo habitual y más propias de julio o de agosto.

Anomalías de temperatura en el mes de mayo en España. / X / @AEMET_Andalucia

En todo caso, quedándonos con la previsión del tiempo para hoy martes, 9 de junio, la Aemet espera en Córdoba y provincia cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas en ligero ascenso o sin cambios. Vientos flojos variables, tendiendo a soplar de componente oeste por la tarde.

¿Cuánto calor hará esta tarde en Córdoba y provincia?

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 16º y 38º, en Lucena entre 19º y 34º, en Pozoblanco entre 16º y 35º, y en Priego de Córdoba entre 17º y 33º.

El tiempo este miércoles

Mañana miércoles, 10 de junio, la Aemet prevé en Córdoba y provincia cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas. Temperaturas con pocos cambios. Vientos flojos de componente oeste.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 17º y 37º, en Lucena entre 18º y 33º, en Pozoblanco entre 18º y 36º, y en Priego de Córdoba entre 18º y 33º.