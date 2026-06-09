Cabra acogerá el próximo mes de octubre el encuentro anual de la Federación Ateneos de Andalucía

Cabra será sede el próximo mes de octubre de 2026 del 16.º Encuentro Anual de la Federación Ateneos de Andalucía, una cita que reunirá en la ciudad a unos 250 representantes del movimiento ateneísta, convirtiéndola en punto de referencia de la actividad cultural de estas entidades. La celebración del evento será posible gracias al convenio de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento y el Ateneo Ciudadano de Cabra, firmado por el alcalde, Fernando Priego, y el presidente de la entidad egabrense, Manuel Flores.

La designación de la ciudad como anfitriona del encuentro fue aprobada durante la asamblea general anual de 2025 de la Federación Ateneos de Andalucía, celebrada el pasado 15 de marzo en Almodóvar del Río. La candidatura presentada por el Ateneo Ciudadano de Cabra recibió el respaldo de la organización para asumir la preparación de una de las principales convocatorias del calendario cultural ateneísta andaluz.

Puesta en común y entrega de reconocimientos

El encuentro se celebra cada año de forma rotatoria en una de las ciudades integradas en la federación y constituye un espacio de convivencia, intercambio de experiencias y puesta en común de proyectos entre los distintos ateneos de la comunidad autónoma. Además, durante su desarrollo se entregan las distinciones de Ateneísta de Honor y Ateneo de Honor, así como los premios que reconocen las mejores actividades culturales promovidas por los ateneos andaluces federados.

Desde el Ateneo Ciudadano de Cabra han destacado que la organización de esta cita supone "un honor y una responsabilidad" para la entidad, que afronta el reto de coordinar un programa de actividades capaz de mostrar el potencial cultural, patrimonial y asociativo de la ciudad ante los asistentes llegados de toda Andalucía.

Llamamiento a los egabrenses para que participen en la cita

La entidad ha agradecido expresamente el apoyo municipal materializado a través del convenio firmado con el Consistorio, un respaldo que consideran fundamental para garantizar el desarrollo del encuentro y la adecuada acogida de los participantes.

Asimismo, el Ateneo Ciudadano de Cabra ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que se implique en las actividades que se programen con motivo de este evento, con el objetivo de que la celebración trascienda el ámbito estrictamente asociativo y se convierta en un acontecimiento de relevancia para la localidad.