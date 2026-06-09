Puente Genil ordena la limpieza urgente del antiguo cuartel de la Guardia Civil ante el riesgo para la salud pública

El Ayuntamiento de Puente Genil ha emitido una resolución de Alcaldía declarando una situación de riesgo grave e inminente para la salud y seguridad pública en el inmueble del antiguo Cuartel de la Guardia Civil, por la acumulación de residuos, basura y excrementos, presencia de roedores, cucarachas e insectos, falta de condiciones higiénico-sanitarias adecuadas, así como riesgo de incendio (con proximidad a viviendas, parque infantil, centro educativo, biblioteca y zonas de tránsito ciudadano).

El escrito desestima en su mayor parte las alegaciones presentadas por el titular del inmueble a una orden de ejecución anterior, ordenando la ejecución de las actuaciones fijadas en distintos informes tanto de urbanismo como del inspector del Distrito Sanitario y del responsable del Área de Medio Ambiente de Egemasa. No obstante, las actuaciones únicamente podrán desarrollarse en aquellos espacios del edificio sin protección constitucional, es decir, en las zonas comunes, dependencias y viviendas no ocupadas.

La intervención solo podrá hacerse en zonas comunes

Entre las distintas actuaciones se ordena la limpieza de la edificación debido a su estado de insalubridad, mediante la retirada integral de todos los residuos, enseres y materiales abandonados. También se demanda la limpieza general de todas las dependencias, con la salvedad de aquellas zonas que puedan constituir domicilio, que solo se podrán limpiar previa autorización judicial o consentimiento válido de los moradores.

El alcalde de Puente Genil, con la Policía Local en una visita reciente al antiguo cuartel de la Guardia Civil. / V. Requena

Además, se pide la ejecución de un tratamiento integral de desratización, desinsectación y desinfección de todas las dependencias afectadas a través de una empresa autorizada. Para finalizar, se exige la adopción de medidas eficaces de cerramiento y protección del edificio destinadas a impedir nuevos accesos no autorizados al inmueble, así como su mantenimiento posterior.

El coste se estima en 45.000 euros

El coste estimado de las actuaciones ordenadas asciende a 45.000 euros. El plazo para el inicio de las actuaciones de limpieza, desinfección, desratización y desinsectación será de diez días hábiles a contar desde la notificación de la resolución, debiendo quedar concluidas en el plazo de diez días hábiles desde su inicio, sin perjuicio de los plazos superiores que, por razones estrictamente sanitarias, determinen motivadamente las empresas especializadas actuantes en atención a criterios técnicos de eficacia e inocuidad del tratamiento.

La propia resolución advierte que el incumplimiento injustificado de las órdenes contenidas en la misma podrá dar lugar a la ejecución subsidiaria a costa de la propiedad, imposición de multas coercitivas y demás consecuencias previstas en la normativa vigente.

El Ayuntamiento pide asistencia jurídica a la Diputación de Córdoba

Por último cabe destacar que el Ayuntamiento ha pedido a la Diputación de Córdoba la asistencia jurídica para preparar y presentar solicitud ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Córdoba, interesando autorización o ratificación judicial de las medidas sanitarias urgentes y necesarias que impliquen entrada en zonas constitucionalmente protegidas, desocupación temporal, limpieza interior, desinfección, desratización, desinsectación, cierre preventivo o precinto.

Con esta resolución el Ayuntamiento continúa dando cumplimiento a su compromiso de utilizar todos los medios legales a su disposición para poner fin a los problemas de convivencia, salubridad y abandono en torno a la ocupación del antiguo cuartel de la Guardia Civil.