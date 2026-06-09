Aceites Bellido y el Lagar Los Raigones ganan el Concurso Patios de Bodega de Montilla

Aceites Bellido y el Lagar Los Raigones han obtenido los primeros premios del tercer Concurso Patios de Bodega, convocado por el Ayuntamiento de Montilla a través de la Concejalía de Turismo para promocionar durante la primavera los patios de bodegas, lagares y almazaras como recurso turístico y para incentivar la creatividad de las actividades vinculadas al enoturismo.

El fallo del jurado ha reconocido, en la modalidad de mejor patio ornamentado, la propuesta de Aceites Bellido, que participa por segundo año consecutivo en esta actividad que cumple una década de vida. En esta ocasión, el recinto ha sido ampliado tanto en cantidad como en calidad de flores y macetas, un aspecto que ha contribuido a reforzar el atractivo ornamental de este espacio dentro del programa impulsado desde el Ayuntamiento de Montilla.

Por otro lado, en la categoría de actividad más original, el primer premio ha recaído en el Lagar Los Raigones por su propuesta Sunset Experience. La iniciativa aunaba naturaleza, historia familiar del lagar y música en directo, con el objetivo de ofrecer una velada especialmente vinculada al enoturismo montillano y a la experiencia de quienes se acercan a los espacios tradicionales ligados al vino.

'Sunset Experience', propuesta de Lagar Los Raigones que ha resultado ganadora. / José Antonio Aguilar

Además de los dos primeros premios, el jurado ha concedido menciones de accésit en ambas categorías a Bodegas Alvear, Bodegas Pérez Barquero, Lagar La Primilla, Bodegas Maíllo, Lagar Cañada Navarro y Bodegas Navarro. Según la información facilitada por el Consistorio, en ambas modalidades el resto de bodegas y lagares participantes se ha repartido los accésits previstos en las bases de esta tercera edición.

Premios en metálico para reconocer el esfuerzo

En ese sentido, el concurso contempla un premio de 510 euros en cada una de las dos modalidades principales y accésits de 110 euros. La convocatoria mantiene así una doble vertiente: por un lado, el reconocimiento a la ornamentación de los espacios participantes y, por otro, el impulso a propuestas originales capaces de enriquecer la oferta turística de Montilla durante la primavera.

El concejal de Turismo y Promoción de Ciudad, Adrian Lapsley, ha felicitado a las entidades reconocidas y ha destacado que "Patios de Bodega sigue consolidándose como una propuesta singular dentro del calendario turístico de Montilla, uniendo patrimonio, vino y aceite, cultura y experiencias en espacios que forman parte de nuestra identidad".

Y es que Patios de Bodega se ha convertido en una iniciativa orientada a poner en valor algunos de los escenarios más característicos de Montilla, especialmente aquellos vinculados a la actividad bodeguera, lagarera y oleícola. La propuesta permite mostrar al visitante espacios que forman parte del paisaje cultural y productivo de la ciudad, al tiempo que incorpora actividades pensadas para reforzar la conexión entre patrimonio, turismo y experiencias en torno al vino y el aceite.