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El tiempo

El último pronóstico de la Aemet lo deja claro: vayan preparando sus piscinas en Córdoba, lo peor está por llegar

Esta es la previsión meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología en la capital y en la provincia

Un socorrista vigila la piscina del Santuario en el día de su inauguración.

Un socorrista vigila la piscina del Santuario en el día de su inauguración. / A. J. González

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Tomás Moreno

Córdoba

Después de varios días con un calor importante, pero no extremo, Córdoba se prepara para el aumento de las temperaturas pronosticado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que será especialmente intenso conforme avance la semana y se acerque el próximo finde. En todo caso, ya esta pasada madrugada se ha sentido el subidón térmico, con una mínima que no ha bajado de los 18º y se ha acercado al concepto de noche tropical.

De momento, hoy lunes, 8 de junio, inauguramos una nueva semana con más calor. El termómetro comenzará a subir tímidamente, pero sin freno. Esta próxima tarde podrían alcanzarse los 36-37 grados, a pleno sol, sin apenas nubosidad. Los filtros, los productos químicos y los cortes de césped de las piscinas privadas, públicas y de los clubs deben ponerse a trabajar a todo trapo para poder inaugurar los anhelados recintos acuáticos lo antes posible.

Así las cosas, y centrándonos en el pronóstico concreto de la Aemet para Córdoba y provincia hoy lunes, 8 de junio, habrá cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas sin cambios, localmente mínimas en ascenso. Vientos flojos variables, predominando la componente oeste.

El tiempo en Córdoba.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

¿Cuánto calor hará esta tarde en Córdoba y provincia?

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 16º y 36º, en Lucena entre 17º y 33º, en Pozoblanco entre 16º y 35º, y en Priego de Córdoba entre 16º y 32º.

Índice de radiación ultravioleta previsto por la Aemet para hoy lunes, 8 de junio.

Índice de radiación ultravioleta previsto por la Aemet para hoy lunes, 8 de junio. / X / @AEMET_Esp

El tiempo este martes

Mañana martes, 9 de junio, la Aemet prevé en Córdoba y provincia cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas sin cambios o en ascenso. Vientos flojos variables.

Noticias relacionadas y más

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 16º y 38º, en Lucena entre 18º y 34º, en Pozoblanco entre 16º y 35º, y en Priego de Córdoba entre 17º y 33º.

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