Los Servicios Sociales de Priego gestionaron más de 5 millones de euros en 2025

Los Servicios Sociales comunitarios de Priego gestionaron durante 2025 más de 5 millones de euros en recursos públicos, atendieron a más de 17.000 citas y prestaron dentro del servicio de Ayuda a Domicilio más 24.800 horas correspondientes al programa municipal y más de 157.800 horas dentro del marco de la Ley de Dependencia.

Estas son algunas de las cifras más significativas de la Memoria de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Priego correspondiente al pasado ejercicio, que ha sido presentada este lunes en rueda de prensa por el alcalde de la localidad, Juan Ramón Valdivia, y por el presidente del Área de Bienestar Social, Juan de la Cruz Aguilera.

Un documento "que constituye el mejor reflejo de lo que ocurre cada día en los Servicios Sociales comunitarios", como indicaba el edil, que hacía mención a que detrás de cada actuación "existen personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad, dependencia, exclusión social o dificultades familiares, y un equipo profesional que trabaja para ofrecer respuestas especializadas y acompañamiento".

En 2025 se tramitaron 236 solicitudes de dependencia

En cuanto a los datos, Aguilera puntualizó que durante 2025 se tramitaron 236 nuevas solicitudes de dependencia, 218 revisiones de valoración, 64 revisiones de Programas Individuales de Atención (PIA), 113 nuevos planes de atención y 340 gestiones complementarias relacionadas con este ámbito.

En relación al servicio de Ayuda a Domicilio, se prestaron más de 24.800 horas correspondientes al programa municipal y más de 157.800 horas dentro del marco de la Ley de Dependencia.

Por otra parte, el Equipo de Tratamiento Familiar trabajó con 45 familias y atendió a un total de 76 menores, mientras que el Programa para la Prevención de la Violencia en la Infancia y la Adolescencia prestó atención a 111 menores, beneficiando las ayudas económicas familiares a 44 familias y a 88 menores, con una inversión superior a los 37.000 euros.

Igualmente, Aguilera hacía mención a la concesión de 410 ayudas económicas de emergencia, que supusieron una inversión superior a los 82.000 euros, así como la atención de 17.095 citas concertadas.

Un tercio del presupuesto municipal

Por su parte, Juan Ramón Valdivia incidía en la importancia del área de Bienestar Social en la gestión municipal, indicando que durante 2025 se gestionaron más de 5 millones de euros en recursos públicos destinados a políticas sociales, una cifra que representa aproximadamente un tercio del presupuesto municipal y que incluye los más de 3,3 millones de euros aportados por la Junta de Andalucía para el Servicio de Ayuda a Domicilio.

Como concluyó, "el objetivo de los Servicios Sociales no se limita a ofrecer ayudas económicas puntuales, sino a intervenir de forma integral con las familias para abordar las causas de las situaciones de vulnerabilidad y prevenir futuros problemas sociales".