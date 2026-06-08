Los remanentes de tesorería del Ayuntamiento de Lucena financiarán la nueva pista de atletismo y el plan de asfalto extraordinario

La liquidación de los remanentes de tesorería del Ayuntamiento de Lucena correspondientes al ejercicio 2025 propiciarán, en un primer expediente, la ejecución de inversiones por importe de 1,7 millones de euros. Entre los proyectos de mayor envergadura, la propuesta del gobierno municipal popular, consensuada con Ciudadanos y Vox, incluye la renovación integral de la pista de atletismo de la Ciudad Deportiva, así como el desarrollo de un plan de asfalto extraordinario.

Este será el destino de 1,7 millones de euros

De un saldo positivo de 2,7 millones, por ahora, el Consistorio otorga destino definido a 1,7 millones. Esta modificación presupuestaria ha superado este lunes el trámite inicial en la comisión informativa de Hacienda y, finalmente, obtendrá la ratificación plenaria. El desembolso más elevado, dotado con 370.000 euros, permitirá remodelar la pista de atletismo, una instalación que adolece de numerosos desperfectos en la superficie. De otra parte, la edición ordinaria del Plan de Asfalto, licitada por 124.000 euros, convive con un segundo lote con la finalidad de reparar los múltiples desperfectos ocasionados por el tren de borrascas de principios de año.

En estos momentos, técnicos municipales terminan de configurar el listado de calles y entornos viarios, disponiéndose un epígrafe de 350.000 euros. La concejala de Hacienda, María de la O Redondo, ha puntualizado que, por ejemplo, estas dos inversiones podrían beneficiarse del decreto estatal sobre actuaciones financieramente sostenibles, asignándoles un plazo de ejecución máximo de cuatro años. Además, "no nos computaría" en el cumplimiento "de la regla de gasto", añadió la concejala popular. El período de ejecución general comprendido para el capítulo de remanentes finaliza el 31 de diciembre.

Otras intervenciones acordadas con Cs y Vox

En su intervención, el alcalde, Aurelio Fernández, admitió que Ciudadanos y Vox "son los interlocutores con los que tenemos mucho más diálogo", apostillando que "nosotros siempre estamos dispuestos a escuchar a todo el mundo". Recordaba Fernández que ambas formaciones políticas también emitieron su voto afirmativo al último presupuesto municipal. El acuerdo con Ciudadanos abarca el entoldamiento de la zona infantil de la calle Vendimia y la inclusión de equipamiento accesible en el área de juegos del parque de la Música Verde, valorado en 96.000 euros; la conclusión del circuito de mountain bike de la Ciudad Deportiva, así como la recuperación del adecentamiento y habilitación del circuito biosaludable en la urbanización El Zarpazo. Y el pacto Vox atañe a la pretensión de iluminar los caminos de La Torca y del Contadero, previa autorización de la Junta, reservándose 100.000 euros.

En otros capítulos, el Consistorio inyecta recursos económicos a la empresa municipal Suvilusa con la finalidad de realizar labores de conservación en un inmueble de la calle Joan Margarit y la contratación de seguridad privada, orientada a reducir la conflictividad en diferentes espacios de convivencia, proviniendo, del mismo modo, de otra petición de Ciudadanos.

El Consistorio completará con 45.000 euros, dinero correspondiente al IVA, la modernización del Parque Infantil de Tráfico, intervención sufragada, en el porcentaje mayor, por el Grupo de Desarrollo Rural de la Subbética, con una estimación total de 245.000 euros. Para el área de Agricultura, el Ayuntamiento adquiere maquinaria propia, estipulada en 155.000 euros, y otras iniciativas incidirán en la ampliación del equipamiento del Auditorio y la generación de iluminación artística en el Palacio de Santa Ana.

Finalmente, también terminará reflejado en esta partida de remanentes la contribución de 150.000 euros comprometida para el carril peatonal entre Las Navas del Selpillar y Moriles.