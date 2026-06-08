Conmemoración
Palma de Río prepara actividades lúdicas y reivindicativas por el Día del Orgullo Lgtbiq+ este sábado 13 de junio
La ciudad adelanta la celebración y organiza un pregón, una marcha y una noche de conciertos para visibilizar al colectivo
El próximo 28 de junio se conmemora el Día del Orgullo Lgtbiq+, pero Palma del Río adelantará las actividades para dar visibilidad al colectivo para este sábado 13 de junio. La concejala de Igualdad, Mari Ángeles Zamora, junto a Belén Vázquez, presidenta de la asociación Púrpuras, han presentado las actividades diseñadas especialmente para este sábado, que pasarán por la reivindicación con un pregón, una marcha por las principales calles de la ciudad y una noche de conciertos.
"Desde la concejalía de Igualdad entendemos que el orgullo es mucho más que una fiesta y por eso trabajamos durante todo el año", ha manifestado Zamora, con acento puesto también en "hacer memoria" y reconocer "a las personas que llevan una larga trayectoria por sus propios derechos, pero también consiguiendo libertades para otras personas". La concejala ha reconocido que "quedan cosas por hacer porque aún se ven personas caminando que sienten discriminación o, en el peor de los casos, agresiones verbales o físicas" y es necesario trabajar en la "coeducacion".
El convenio que firma el Ayuntamiento con la asociación Púrpuras ha pasado de 1.250 euros a los 5.000 euros que se ha firmado este año y se ha propuesto a la asociación para los premios Ser quien Soy de la Diputación de Córdoba, reforzando la apuesta por el colectivo.
Una carroza acompañará la marcha
Belén Vázquez ha querido hacer un llamamiento a la ciudadanía "porque creo que también va a ser divertido y se ha traído un cartel bastante diverso musicalmente". El pregón será a las 20.30 horas y será pronunciado por personas del pueblo. Después se iniciará una marcha por las principales avenidas de la ciudad con una carroza con DJ y grupos de baile.
La jornada finalizará con una noche de conciertos en el Paseo Alfonso XIII con La Gore, Jade, Frana Gabbana, Azalaïs Project, Yasiris ft. Aga, Paca Merino, Manuel El Charito y Nessa.
Documental y manifiesto
El cartel se completa con la proyección del documental Infinito el día 26 de junio. En él se cuenta la historia de Ana y Mari Carmen, dos mujeres palmeñas que fueron las primeras en casarse en Palma del Río.
El 29 de junio se leerá el manifiesto a las puertas del ayuntamiento y se compartirá el documental con todos a través de redes sociales.
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