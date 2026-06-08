Palma del Río firma el convenio para ejecutar la rotonda de acceso al parque comercial Palma Plaza

La alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, ha firmado este lunes el convenio entre el Ayuntamiento y los promotores de otros sectores urbanísticos de la ciudad, como son Hacienda El Rosario SL y Decuma Explotaciones Agrarias SLU, implicados en el proyecto de construcción de la rotonda en la intersección entre Aulio Cornelio Palma y la avenida de La Paz, junto al acceso al parque comercial Palma Plaza. Se trata de una glorieta "bastante grande, de unos 3.000 metros cuadrados, que va a dar un cambio no solo de visibilidad a una de las entradas más importantes de Palma del Río, sino también va a dar seguridad al tráfico rodado por el desarrollo urbanístico de nuestra ciudad", ha indicado la alcaldesa.

Así se organizará el tráfico durante las obras de la glorieta

Tanto la alcaldesa como el jefe de la Policía Local han expuesto que para la construcción de la rotonda no se va a cortar totalmente el tránsito rodado, sino que se hará en dos fases, pero que los vehículos de gran tonelaje deberán dirigirse al polígono por la variante que une la A-431 con la carretera de Écija. Los turismos serán desviados por el camino del cementerio, según el informe de Policía Local. Este camino se ha bacheado recientemente previendo precisamente la ejecución de esta rotonda cuyo inicio de las obras está previsto para el 15 de junio.

Los cortes y posibles desvíos se publicarán en las redes sociales del Ayuntamiento y piden a todos los conductores "paciencia", como informaban en la rueda de prensa.

Firma del convenio para la construcción de la nueva rotonda en Palma del Río. / J. Muñoz

Hacienda del Rosario SL asume el 50% de la ejecución de la rotonda, Decuma Explotaciones Agrarias SLU se hará cargo del 33% y, por último, el Ayuntamiento de Palma del Río pondrá el 14% de la obra, valorada en 300.000 euros. David González, responsable de Gestión y Desarrollo Deal, que gestiona el parque comercial Palma Plaza, ha expresado que esta rotonda es "un claro ejemplo de colaboración entre dos partes privadas y la ayuda por parte del Ayuntamiento" para crear un espacio "empujando todos".

Para González, "esto es un elemento que va más allá del parque comercial", pero desde Gestión y Desarrollo Deal ven que es algo que "nos facilita el acceso y la salida", es "una mejora para esta entrada de Palma", ha expuesto el responsable.

El parque comercial Palma Plaza tendrá nuevos accesos a final de año

Desde la Policía Local piden que no se congestionen estas dos vías de acceso a la ciudad y que, siempre que sea posible, se use durante la ejecución de la obra la variante norte de la ciudad.

El Palma Plaza tendrá nuevos accesos para finales de año y se eliminarán los problemas circulatorios que se vienen originando desde su apertura en diciembre del pasado año, ya que los conductores acceden sin dificultad al recinto del parque comercial, pero al salir deben acceder a Aulio Cornelio en dirección a Écija, con una sola forma de cambiar el sentido en la glorieta Vencer y Vivir o a través de la urbanización Agrupansa.

Con la rotonda se soluciona este problema para los usuarios que van en coche al Palma Plaza.