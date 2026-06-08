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Sucesos

Muere una persona y otras dos resultan heridas en un accidente de tráfico en la A-445 en La Carlota

Uno de los heridos ha tenido que ser evacuado en helicóptero

Uno de los heridos ha sido evacuado en helicópero tras el accidente de tráfico en La Carlota.

Uno de los heridos ha sido evacuado en helicópero tras el accidente de tráfico en La Carlota. / CÓRDOBA

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Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Una persona ha fallecido en un accidente de tráfico ocurrido la tarde de este lunes en la carretera A-445 en La Carlota (Córdoba), según ha informado la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El siniestro se ha producido a las 18.44 horas, en torno al kilómetro 21, en sentido La Carlota. Según ha informado el 112 en una nota de prensa, el alertante que dio la voz de alarma señaló que un coche se había salido de la vía y varias personas quedaron atrapadas en su interior.

Hasta el lugar han acudido efectivos de Guardia Civil de Tráfico, bomberos de La Carlota, efectivos de Conservación de Carreteras y los servicios sanitarios del 061.

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Fuentes sanitarias han confirmado el fallecimiento de una persona. Además, otras dos personas han resultado heridas y una de ellas ha sido evacuada en helicóptero.

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