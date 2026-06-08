Vivienda
Lucena impulsa una nueva convocatoria de ayudas al alquiler para jóvenes
La principal novedad este año es que se suavizan los requisitos para acceder a la subvención
La nueva edición de la convocatoria de ayudas al alquiler de vivienda para jóvenes de Lucena conserva la partida global de 60.000 euros, fijada en 2025 tras un aumento del 70%, y, como principal novedad, reduce los requisitos de ingresos para acceder a esta subvención.
En el ejercicio 2025, de las 48 solicitudes registradas, 22 terminaron excluidas por superar los límites económicos establecidos. Las bases, a partir de ahora, aumentan el baremo hasta los 2.000 euros mensuales y una renta per cápita inferior al 50% del Iprem, es decir, unos 350 euros.
150 euros al mes de ayuda directa
El Consistorio, desde el área municipal de Vivienda, otorga a los perceptores una ayuda directa de 150 euros mensuales durante medio año, desde junio a diciembre, con una suma global de 900 euros. Esta iniciativa se dirige a residentes en Lucena, Jauja y Las Navas del Selpillar, con edades comprendidas entre los 18 y los 35 años. Como norma básica, la adjudicación priorizará a familias con especial vulnerabilidad social, como situaciones de discapacidad, unidades monoparentales o víctimas de violencia de género.
La concejala del ramo, Miriam Ortiz, incidió en el objetivo de proporcionar "herramientas para que nuestros jóvenes accedan a una vivienda y permanezcan en Lucena". El plazo de presentación de solicitudes concluye el día 3 de julio.
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