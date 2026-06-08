Memoria histórica
Espejo estrena una semana memorialista para reivindicar la memoria democrática
La localidad cordobesa ha acogido una programación de actos culturales, educativos y de divulgación histórica en torno a la figura del Comandante Pérez Salas y al recuerdo de las víctimas del golpe militar y la dictadura
Espejo ha celebrado del 1 al 7 de junio la primera edición de la Semana Memorialista Comandante Pérez Salas, una iniciativa impulsada por el Foro por la Memoria Comandante Pérez Salas con el respaldo de la Diputación de Córdoba y del Ayuntamiento de Espejo. La programación, organizada en el contexto del Día Oficial de Recuerdo y Homenaje a las Víctimas del Golpe Militar y la Dictadura Franquista en Andalucía, ha reunido conferencias, exposiciones, proyecciones, presentaciones de libros, rutas históricas y actividades escolares con el objetivo de acercar la memoria democrática a distintos públicos.
Entre los actos más destacados han figurado la entrega de los Premios con Memoria Comandante Pérez Salas, que en esta primera edición han distinguido a la Asociación Triángulo Azul Stolpersteine de Andalucía y al editor cordobés Rikardo González, así como la proyección de la película Manuel y distintas actividades ligadas a la huella de Robert Capa en Espejo.
Ruta senderista por los escenarios de la célebre fotografía
La semana ha concluido con una ruta senderista por los escenarios vinculados a la célebre fotografía del miliciano caído y con una visita al museo dedicado al fotógrafo, reforzando la proyección del municipio como espacio de reflexión histórica y divulgación cultural.
- Este es el pueblo más fresco de Córdoba en verano: el refugio serrano donde el calor da una tregua
- Antonio Blanco y Paola Melgar, hija del ex del Córdoba CF Miguel Melgar, se dan el «sí, quiero» ante el patrón de Montalbán y lo celebran en Écija
- Comienzan los trabajos de excavación para la restauración de la Torre del Reloj de la antigua alcazaba de Iznájar
- La nueva receta de Fuente Obejuna frente a la despoblación: 'No necesitamos vivienda nueva sino reformar la que hay
- La Aemet advierte de un nuevo fenómeno atmosférico: qué son los terrales y cómo afectarán hoy a Córdoba
- Indignación y rechazo en Priego de Córdoba por la entrada a la Fuente del Rey, protegida como BIC, de una concentración motera
- ¿Y ahora qué? Las plantas de biogás de Córdoba, entre el apoyo de la Junta y el Estado y el rechazo de los ayuntamientos
- Lucena, epicentro de una red internacional de contrabando de tabaco: desde una fábrica se enviaban millones de cigarros a toda Europa