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Memoria histórica

Espejo estrena una semana memorialista para reivindicar la memoria democrática

La localidad cordobesa ha acogido una programación de actos culturales, educativos y de divulgación histórica en torno a la figura del Comandante Pérez Salas y al recuerdo de las víctimas del golpe militar y la dictadura

Espejo estrena una semana memorialista para reivindicar la memoria democrática.

Espejo estrena una semana memorialista para reivindicar la memoria democrática. / CÓRDOBA

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Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Espejo ha celebrado del 1 al 7 de junio la primera edición de la Semana Memorialista Comandante Pérez Salas, una iniciativa impulsada por el Foro por la Memoria Comandante Pérez Salas con el respaldo de la Diputación de Córdoba y del Ayuntamiento de Espejo. La programación, organizada en el contexto del Día Oficial de Recuerdo y Homenaje a las Víctimas del Golpe Militar y la Dictadura Franquista en Andalucía, ha reunido conferencias, exposiciones, proyecciones, presentaciones de libros, rutas históricas y actividades escolares con el objetivo de acercar la memoria democrática a distintos públicos.

Entre los actos más destacados han figurado la entrega de los Premios con Memoria Comandante Pérez Salas, que en esta primera edición han distinguido a la Asociación Triángulo Azul Stolpersteine de Andalucía y al editor cordobés Rikardo González, así como la proyección de la película Manuel y distintas actividades ligadas a la huella de Robert Capa en Espejo.

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