Espejo ha celebrado del 1 al 7 de junio la primera edición de la Semana Memorialista Comandante Pérez Salas, una iniciativa impulsada por el Foro por la Memoria Comandante Pérez Salas con el respaldo de la Diputación de Córdoba y del Ayuntamiento de Espejo. La programación, organizada en el contexto del Día Oficial de Recuerdo y Homenaje a las Víctimas del Golpe Militar y la Dictadura Franquista en Andalucía, ha reunido conferencias, exposiciones, proyecciones, presentaciones de libros, rutas históricas y actividades escolares con el objetivo de acercar la memoria democrática a distintos públicos.

Entre los actos más destacados han figurado la entrega de los Premios con Memoria Comandante Pérez Salas, que en esta primera edición han distinguido a la Asociación Triángulo Azul Stolpersteine de Andalucía y al editor cordobés Rikardo González, así como la proyección de la película Manuel y distintas actividades ligadas a la huella de Robert Capa en Espejo.

Espejo estrena una semana memorialista para reivindicar la memoria democrática. / CÓRDOBA

Ruta senderista por los escenarios de la célebre fotografía

La semana ha concluido con una ruta senderista por los escenarios vinculados a la célebre fotografía del miliciano caído y con una visita al museo dedicado al fotógrafo, reforzando la proyección del municipio como espacio de reflexión histórica y divulgación cultural.