La Diputación de Córdoba respalda la 30ª Romería de la Divina Pastora de Castil de Campo

La Diputación de Córdoba ha acogido la presentación de la 30ª Romería de la Divina Pastora de Castil de Campo, una cita que se celebrará los próximos 12 y 13 de junio en el Monte y Mirador de la Torre Serbal y que se ha consolidado como una de las tradiciones más arraigadas de esta localidad, al unir devoción, entorno rural y convivencia.

El delegado de Cultura de la institución provincial, Gabriel Duque, ha participado en la presentación junto al presidente de la ELA de Castil de Campo, Justo Muñoz, y al presidente de la Asociación de Vecinos Dos Ejidos, Antonio Urbano.

Una tradición ligada a la historia del pueblo

Duque ha subrayado el apoyo de la Diputación a esta romería y ha animado a conocerla tanto por su dimensión religiosa como por el entorno en el que se desarrolla, destacando la belleza de Castil de Campo y las vistas desde la ermita de la Divina Pastora, situada en lo alto de la sierra.

La Diputación respalda la 30ª Romería de la Divina Pastora de Castil de Campo. / CÓRDOBA

El responsable provincial ha puesto además el acento en el valor histórico y espiritual de esta tradición, recordando que surgió originalmente para pedir protección ante las sequías y las muertes que afectaban a la localidad.

La celebración incluye el traslado de la imagen de la virgen hasta una ermita situada en la sierra, presidida por una imagen del Sagrado Corazón de Jesús.

Dos días de devoción y convivencia

Tanto Justo Muñoz como Antonio Urbano han desgranado el programa previsto para esta edición y han destacado que Castil de Campo volverá a vestirse de fiesta para vivir una de sus celebraciones más queridas, capaz de reunir cada año a vecinos y visitantes en torno a la fe, la tradición y la convivencia.

La programación arrancará en la tarde del viernes 12 de junio, con la salida de la imagen de la Divina Pastora en carreta, acompañada por numerosos fieles que recorrerán el camino en un ambiente festivo y de profunda devoción.

Ya el sábado 13, los romeros se reunirán junto a la ermita, en el Mirador de la Torre Serbal, para participar en la tradicional misa romera, uno de los momentos más esperados y emotivos de la celebración.

Comida, música y convivencia

Tras el acto religioso, la romería continuará con una jornada de convivencia en la que vecinos y visitantes podrán disfrutar de comidas tradicionales, música y degustaciones gastronómicas, entre ellas platos típicos y la tradicional paella elaborada por las asociaciones locales.