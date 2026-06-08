La Diputación de Córdoba creará una Oficina Provincial de Espacios Productivos para maximizar el rendimiento de los polígonos industriales

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, se ha reunido este lunes con el consejero en funciones de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, tras el cual ha informado del impulso que se pretende dar a los polígonos industriales de la provincia, en un contexto de liderazgo de Córdoba en la actividad industrial, para lo cual ha anunciado "la puesta en marcha de una Oficina Provincial de Espacios Productivos (OLEP), que actuará con ventanilla única provincial, que ofrecerá soporte integral a los municipios para la tutela técnica, la mediación institucional y el desarrollo de sus entornos industriales".

Según Fuentes, el objetivo de la oficina es ordenar y planificar los espacios productivos "de manera que sean espacios competitivos que atraigan inversiones y que generen un incremento exponencial de nuestra capacidad de desarrollo". Según los datos aportados por el presidente de la institución, en Córdoba hay 182 polígonos industriales con una superficie de 31.506.973 metros cuadrados y 3.180 empresas instaladas. La Diputación ha realizado previamente un estudio de la distribución de estos espacios que ha dado como fruto una hoja de ruta a seguir y un mapa con ochos ejes estratégicos de desarrollo. En concreto, la zona industrial en torno a la A-45, el polo agroalimentario de la zona norte -Pozoblanco, los polígonos que atienden a Córdoba oeste y Córdoba este, con la influencia de la BLET; el eje Priego de Córdoba-Rute, el situado en la zona del Guadajoz, el del Guadiato y el eje de Guadalcázar-Palma del Río-Fuente Palmera".

Según Fuentes, se trata de "prestarles atención y dedicarles tiempo y recursos para que sean espacios competitivos porque de ello va a depender la inversión, el empleo y la implantación de empresas tanto autóctonas como externas en nuestra provincia". La idea es plantear la regeneración de los polígonos y su modernización "desde una visión estratégica, sistemática y ordenada" que dé respuesta a los problemas que presenten. Para ello, será necesario "mitigar deficiencias estructurales como la resolución de los déficits en infraestructuras eléctricas, un problema que afecta de manera muy agravada a la zona norte de la provincia de Córdoba”.

Boom industrial en Córdoba

Por su parte, el consejero en funciones de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, ha destacado el papel estratégico de Córdoba en el conjunto de Andalucía desde el punto de vista de la industria. Y es que, según los datos de la Consejería, "Córdoba aporta actualmente el mayor número de municipios a la red de ciudades industriales de Andalucía, 35 de un total de 131", ha indicado. Además, Córdoba cuenta con un gran volumen de proyectos vinculados a empresas tractoras de carácter industrial. "Son actualmente 29 los proyectos que o bien han recibido ya incentivos económicos regionales o se están tramitando a través de la unidad aceleradora de proyectos". Esos 29 proyectos suman más de 600 millones de inversión industrial.

Salvador Fuentes presenta los datos del informe tras la reunión con el consejero de Industria. / Manuel Murillo

Según el consejero, esta realidad se debe a dos vectores clave. Por una parte, "los sectores industriales más tradicionales de la provincia como el frío industrial, la joyería, la agroindustria, madera o textil viven un momento muy interesante". A eso se une el aporte tecnológico y de innovación que aporta "todo lo relacionado con la defensa, con la logística avanzada, con las tecnologías duales o con los futuros valles cero emisiones netas que quiere impulsar la Unión Europea y que van a tener su espacio en Córdoba".

Paradela ha informado de que el martes 16 de junio se abrirá la ventanilla “para tramitar las ayudas vinculadas a la aplicación de la Ley de Espacios Productivos para el Fomento de la Industria de Andalucía, que pondrán en carga 50 millones de euros”.

Paradela ha insistido en que “este marco normativo nos va a permitir dotar de competitividad a los 2.379 polígonos industriales que repartidos en 540 municipios están funcionando en Andalucía y cuyas industrias representan entre el 15 y el 20% del tejido productivo andaluz”.

Estas ayudas, ha matizado, “podrán destinarse a mejorar la capacidad energética de estas infraestructuras, así como a impulsar su eficiencia desde el punto de vista energético, pero también para los accesos y viales, para garantizar la vigilancia y seguridad o para la gestión de residuos”.

Según el consejero, “el papel de las entidades locales en la aplicación de este marco normativo es esencial y, en el caso concreto de Córdoba, la Diputación toma la iniciativa y anuncia la puesta en marcha de una Oficina que vendrá a contribuir a la modernización de estos espacios productivos”.