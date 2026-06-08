El consejero de Industria llama al Gobierno a informar sobre la planificación eléctrica del norte de la provincia: "Sin energía es imposible avanzar"

El consejero en funciones de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, ha destacado tras su reunión con el presidente de la Diputación de Córdoba, donde han abordado medidas para el impulso a los polígonos industriales de la provincia, la importancia de la energía para impulsar proyectos industriales, pero también para desarrollar infraestructuras clásicas, viviendas o nuevas modalidades relacionadas con la transición energética y el almacenamiento energético. "Sin energía es imposible avanzar", ha manifestado. En este contexto, ha recordado que la Junta de Andalucía sigue a la espera del resultado final de la planificación del transporte de electricidad 2026-2030 elaborada por el Gobierno de España. "Hace ya casi dos años y medio que las comunidades autónomas enviamos nuestra propuesta al Gobierno central", ha recalcado.

Paradela ha recordado que tras la negativa del Gobierno a incluir el norte de la provincia de Córdoba en la planificación eléctrica, la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, dijo que sí se incluiría, si bien ha habido informaciones contradictorias desde entonces. El consejero ha recordado que "en octubre de 2025, vimos un primer borrador que, desde luego, no satisfacía los planteamientos de Andalucía, porque no trataba adecuadamente a nuestra comunidad en ninguno de los parámetros de inversión". Tras realizar las alegaciones oportunas en diciembre, "seguimos sin saber cuándo va a llegar finalmente esa propuesta de planificación, que es imprescindible para que España y, desde luego, Andalucía cuenten con la energía necesaria".

Según Paradela, el borrador inicial no trataba bien a Andalucía "porque contemplaba menos de un 12% de la inversión total para nuestra comunidad, cuando Andalucía parte de una red infradotada respecto a la media nacional, con un 40% menos, y representa, por población o territorio, al menos entre el 16% y el 18%". Además, aquel borrador recogía "menos de una cuarta parte de las propuestas fundamentadas que elevó Andalucía". También ha destacado que el norte de la provincia de Córdoba se ha señalado en todo momento como una prioridad estratégica para Andalucía.

Así, ha instado al Gobierno a dar a conocer cuanto antes el siguiente paso en la planificación, al considerar que "ha tenido tiempo de analizar las alegaciones", y le recuerda que "la planificación debe tratar a Andalucía de una manera acorde con su potencial industrial y con la aportación que está realizando nuestra región a la transición energética a nivel nacional".