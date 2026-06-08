Cinco condenados por uno de los mayores alijos de hachís intervenidos en Córdoba en los últimos años

Un control rutinario de la Guardia Civil de Belmez en la N-432 terminó destapando uno de los mayores alijos de hachís intervenidos en el norte de la provincia de Córdoba en la última década. Casi seis años después de aquellos hechos, la Audiencia Nacional ha condenado a cinco individuos por un delito contra la salud pública relacionado con el transporte de más de 665 kilos de hachís.

La intervención se produjo sobre las 23.10 horas del 18 de junio de 2020, en el punto kilométrico 201 de la N-432, en el acceso a la localidad cordobesa, según la sentencia, a la que ha tenido acceso Diario CÓRDOBA. Los agentes dieron el alto a un camión con semirremolque y, al inspeccionar la mercancía, localizaron dos cajones con hachís oculto entre palés de aceite.

El conductor aseguró que transportaba aceite, pero los guardias civiles observaron dos palés distintos al resto de la carga. Al revisar el remolque, hallaron los paquetes de droga, lo que convirtió una comprobación ordinaria en la pieza clave de la investigación.

La droga salió de una nave de Antequera

La Audiencia Nacional considera probado que el cargamento procedía de una nave industrial de Antequera, donde la droga fue preparada y cargada en el camión antes de iniciar el trayecto hacia el norte. La sentencia atribuye a los condenados distintas funciones en la operación, unos se encargaban de conseguir el hachís, de alquilar la nave y los vehículos, y otros de preparar la carga y organizar el transporte por carretera. La droga intervenida ascendió a 665,820 kilos netos de hachís, con un valor estimado de 3,74 millones de euros.

La sentencia descarta que formasen una organización criminal

El tribunal ha impuesto a los cinco condenados tres años y seis meses de prisión y una multa de cuatro millones de euros a cada uno como autores de un delito contra la salud pública y otro de contrabando. La sentencia descarta que los hechos constituyan una organización criminal y los encuadra en una actuación conjunta para realizar este transporte concreto de hachís, sin acreditar una estructura estable dedicada a cometer delitos de forma continuada.

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El procedimiento llegó a la Audiencia Nacional porque la causa superó el ámbito de Córdoba ya que trascendía a varias provincias. Tras la interceptación del camión con la droga en Belmez, el juzgado de Peñarroya-Pueblonuevo asumió el caso, pero tras acumular diligencias abiertas en otros partidos judiciales se inhibió a favor de instancias superiores, al investigarse un presunto transporte de droga de gran cantidad vinculado, inicialmente, a una organización criminal.