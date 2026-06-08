Infraestructuras
Solo una carretera de Córdoba permanece cortada por los daños de los temporales
La A-4154 entre Priego de Córdoba y Algarinejo es la única vía que sigue cerrada debido a la complejidad técnica de las obras de reparación, ya que desapareció por completo en cuatro puntos
Las carreteras cordobesas han recuperado prácticamente la normalidad después de los abundantes cortes e incidencias que se dieron al paso del tren de borrascas de los meses de enero y febrero. Todas están ya operativas tres meses después de los desperfectos, con una sola excepción, gracias al trabajo inmediato de varias administraciones.
Las carreteras que son titularidad de la Diputación de Córdoba (es una de las diputaciones españolas con más kilómetros a su cargo, unos 2.500 en total) están ya todas operativas, según han confirmado fuentes de la institución.
Durante los temporales se vieron afectadas hasta 16 carreteras provinciales al mismo tiempo. En algunos casos, la misma vía se vio afectada varias veces consecutivas al paso de las diferentes borrascas. Ese fue el caso de las carreteras que conectan Montilla con La Rambla y Dos Torres con Villaralto.
Carreteras de la Junta
En cuanto a las vías titularidad de la Junta de Andalucía, se vieron afectadas de uno u otro modo un total de 24 vías en la provincia de Córdoba. La Administración autonómica puso en marcha un plan de emergencia para ejecutar las reparaciones cuanto antes, algunas de ellas con cierta complejidad técnica. La inversión prevista ronda los 21 millones, pero en cualquier caso todas las carreteras autonómicas salvo una vuelven a estar en servicio, según han confirmado a este medio fuentes de la Junta de Andalucía.
Así, la única carretera dañada por los temporales que sigue cerrada al tráfico es la A-4154 entre Priego de Córdoba y Algarinejo, que desapareció por completo hasta en cuatro puntos diferentes debido a los deslizamientos. Durante las primeras inspecciones a cargo de la Junta, los responsables técnicos ya avisaron de que sería «inviable» reabrir esta carretera de la Subbética a corto plazo.
Según indicó en su día la delegada de Fomento, Carmen Granados, tras reunirse con los alcaldes afectados, «las circunstancias y la problemática que presenta a día de hoy la A-4154 no nos permite acometer de un modo inmediato una solución provisional que pueda restituir el tráfico rodado, ya que la solución que tenemos que acometer es bastante compleja a nivel técnico y dilatada en el tiempo, ya que la carretera está prácticamente desaparecida en cuatro puntos en todo el trazado».
Vías estatales
En cuanto a las carreteras estatales, las lluvias torrenciales llegaron a afectar a la N-331 y la N-432 en distintos puntos, pero también volvieron a estar operativas a corto plazo. El Gobierno central está realizando obras sobre el firme en carreteras como la A-4 entre Córdoba y Jaén, pero esas actuaciones están dentro del mantenimiento habitual y no están relacionadas con los desperfectos de los temporales.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cinco pueblos de Córdoba que parecen sacados de postal (y que merecen un viaje)
- Antonio Blanco y Paola Melgar, hija del ex del Córdoba CF Miguel Melgar, se dan el «sí, quiero» ante el patrón de Montalbán y lo celebran en Écija
- Comienzan los trabajos de excavación para la restauración de la Torre del Reloj de la antigua alcazaba de Iznájar
- La nueva receta de Fuente Obejuna frente a la despoblación: 'No necesitamos vivienda nueva sino reformar la que hay
- La Aemet advierte de un nuevo fenómeno atmosférico: qué son los terrales y cómo afectarán hoy a Córdoba
- Lucena, epicentro de una red internacional de contrabando de tabaco: desde una fábrica se enviaban millones de cigarros a toda Europa
- Más de 200 establecimientos se suman a la Noche Mágica de Lucena con promociones únicas, descuentos especiales, música y pasacalles
- ¿Y ahora qué? Las plantas de biogás de Córdoba, entre el apoyo de la Junta y el Estado y el rechazo de los ayuntamientos