Solo una carretera de Córdoba permanece cortada por los daños de los temporales

Las carreteras cordobesas han recuperado prácticamente la normalidad después de los abundantes cortes e incidencias que se dieron al paso del tren de borrascas de los meses de enero y febrero. Todas están ya operativas tres meses después de los desperfectos, con una sola excepción, gracias al trabajo inmediato de varias administraciones.

Las carreteras que son titularidad de la Diputación de Córdoba (es una de las diputaciones españolas con más kilómetros a su cargo, unos 2.500 en total) están ya todas operativas, según han confirmado fuentes de la institución.

Durante los temporales se vieron afectadas hasta 16 carreteras provinciales al mismo tiempo. En algunos casos, la misma vía se vio afectada varias veces consecutivas al paso de las diferentes borrascas. Ese fue el caso de las carreteras que conectan Montilla con La Rambla y Dos Torres con Villaralto.

Carreteras de la Junta

En cuanto a las vías titularidad de la Junta de Andalucía, se vieron afectadas de uno u otro modo un total de 24 vías en la provincia de Córdoba. La Administración autonómica puso en marcha un plan de emergencia para ejecutar las reparaciones cuanto antes, algunas de ellas con cierta complejidad técnica. La inversión prevista ronda los 21 millones, pero en cualquier caso todas las carreteras autonómicas salvo una vuelven a estar en servicio, según han confirmado a este medio fuentes de la Junta de Andalucía.

Obras de la carretera A-339 en Cabra. / Moreno

Así, la única carretera dañada por los temporales que sigue cerrada al tráfico es la A-4154 entre Priego de Córdoba y Algarinejo, que desapareció por completo hasta en cuatro puntos diferentes debido a los deslizamientos. Durante las primeras inspecciones a cargo de la Junta, los responsables técnicos ya avisaron de que sería «inviable» reabrir esta carretera de la Subbética a corto plazo.

Según indicó en su día la delegada de Fomento, Carmen Granados, tras reunirse con los alcaldes afectados, «las circunstancias y la problemática que presenta a día de hoy la A-4154 no nos permite acometer de un modo inmediato una solución provisional que pueda restituir el tráfico rodado, ya que la solución que tenemos que acometer es bastante compleja a nivel técnico y dilatada en el tiempo, ya que la carretera está prácticamente desaparecida en cuatro puntos en todo el trazado».

Vías estatales

En cuanto a las carreteras estatales, las lluvias torrenciales llegaron a afectar a la N-331 y la N-432 en distintos puntos, pero también volvieron a estar operativas a corto plazo. El Gobierno central está realizando obras sobre el firme en carreteras como la A-4 entre Córdoba y Jaén, pero esas actuaciones están dentro del mantenimiento habitual y no están relacionadas con los desperfectos de los temporales.