Baena impulsa una cátedra pionera para analizar la delincuencia y mejorar la seguridad ciudadana

El Ayuntamiento de Baena, en colaboración con la Universidad de Málaga y el patrocinio de Caja Rural de Baena, ha presentado oficialmente la Cátedra de Prevención de la Delincuencia y Seguridad Ciudadana. El proyecto, que ha sido presentado en un acto institucional con amplia representación del tejido social, judicial y de seguridad del municipio, tiene como objetivo realizar un diagnóstico riguroso, basado en evidencia científica, sobre la realidad de la convivencia en la localidad para diseñar políticas públicas eficaces.

El acto ha contado con la presencia de la alcaldesa de Baena, María Jesús Serrano; la presidenta de Caja Rural de Baena, Francisca Bernal, y la catedrática de Criminología y Derecho Penal de la Universidad de Málaga y directora del Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología, Elisa García España. Asimismo, han asistido la jueza decana de Baena, Carmen Troncoso, junto con representantes de la Guardia Civil, la Policía Local, el Centro de Salud, la comunidad educativa y entidades del tercer sector.

Diagnóstico científico frente a la crispación política

Durante su intervención, la alcaldesa ha defendido esta cátedra como una herramienta fundamental para abordar la seguridad "desde la seriedad y el rigor", huyendo de los debates partidistas. "Estos temas se mezclan a menudo en el debate político y en momentos de polarización. El objetivo de la política tiene que ser servir para solucionar los problemas de la gente, no para estar todo el día con crispaciones y acusaciones", ha subrayado Serrano.

Asistentes a la presentación de la Cátedra de Prevención de la Delincuencia y Seguridad Ciudadana de Baena. / Juan Carlos Roldán

La regidora ha destacado que, aunque existen percepciones ciudadanas sobre la inseguridad, es necesaria "una foto fija y un análisis de la realidad" por parte de expertos universitarios para saber qué está ocurriendo realmente y qué medidas aplicar, sumando este trabajo al que ya se viene desarrollando con la Universidad de Córdoba en materia de transformación social.

Pioneros en el estudio de la seguridad en municipios medianos

Por su parte, la catedrática Elisa García España ha detallado la metodología de trabajo del Instituto Andaluz de Criminología, que aportará su experiencia internacional a Baena. García España ha sido clara al asegurar que "no traemos ninguna varita mágica a solucionar todos los problemas, venimos a sumar esfuerzo y a aportar conocimiento".

El reto científico de esta Cátedra radica en que Baena, al tener menos de 20.000 habitantes, no figura en los balances trimestrales de criminalidad del Ministerio del Interior. Por ello, el equipo investigador analizará tres dimensiones cruciales: la delincuencia registrada (la que llega a fuerzas de seguridad y juzgados), la delincuencia real (ligada a indicadores de cohesión e inclusión social) y la percepción social de la inseguridad.

El compromiso social del tejido financiero local

"Queremos incorporar la respuesta policial y judicial a nuestros análisis, estudiando la geolocalización de los delitos y el perfilado de las víctimas", ha explicado García España, quien ha adelantado que se evaluarán estrategias de prevención situacional, comunitaria y, muy especialmente, la prevención temprana trabajando con la comunidad educativa y los adultos del entorno de los menores.

La Cátedra ha sido posible gracias al mecenazgo de Caja Rural de Baena. Su presidenta, Francisca Bernal, ha defendido que la seguridad es un pilar para el desarrollo económico y social. "Allí donde las personas se sienten seguras, tranquilas y acompañadas, florecen el emprendimiento, las oportunidades laborales y la convivencia", ha afirmado Bernal, recordando la naturaleza cooperativa de la entidad y su vocación de reinvertir en el territorio.